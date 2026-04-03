Наша съседка е в топ 10 на страните с най-скъп бензин в света

Цените на горивата в Гърция остават сред най-високите в Европа, като страната продължава да се нарежда близо до върха на класациите на ЕС. Основната причина за високите цени са значителните данъци и увеличението на световните цени на петрола, които тежат значително на гръцките потребители.

Гърция е сред най-скъпите страни за безоловен бензин в еврозоната, като се нарежда на трето място след Холандия и Германия. В целия ЕС страната е четвърта, след Холандия, Дания и Германия. Въпреки че не води класацията, тежестта върху гръцките потребители е по-голяма, тъй като средните доходи са по-ниски в сравнение с другите водещи държави. В света страната се нарежда на 9-то място по цена на бензин, предава TA NEA.

Към края на март 2026 г. средната цена на 95-октановия бензин в Гърция достигна 2,049 евро за литър, а дизелът – 2,122 евро за литър. Това са рекордни нива за страната, като тенденцията на покачване не е изолирана само за Гърция, а се наблюдава в цяла Европа. Основният фактор за скока са глобалните събития – войната в Близкия изток, повишаването на цените на суровия петрол и проблемите с доставките като затварянето на Ормузкия проток.

Данъчната система на Гърция също оказва значително влияние върху крайната цена на горивата. От 2016 г. ДДС за горивата е 24%, а акцизите, въведени през 2017 г., са 700 евро на 1000 литра за бензин и 410 евро за дизел. Данъците съставляват повече от половината от крайната цена на бензиностанцията, което прави горивото особено скъпо за потребителите.

През март 2026 г. цената на бензина в рафинерията е била 0,7955 евро за литър, докато данъците, таксите и други разходи са добавили 1,1138 евро на литър. Така повече от половината от плащаната от потребителите цена се дължи на данъци, като 54,36% идват от тях, 38,82% – от цената на рафинерията и 6,82% – от маржовете на горивните компании и бензиностанциите.

Очакваният марж за търговците на дребно и дистрибуторите е бил 0,1397 евро на литър, което показва, че крайната цена на горивото е резултат както на глобалните пазари, така и на местното данъчно облагане. В резултат на всички тези фактори Гърция продължава да е една от страните с най-скъпо гориво в Европа, което създава сериозна тежест за потребителите.