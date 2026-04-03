Финанси Разплащанията в търговски обекти в Москва са блокирани

bTV Бизнес екип

Причината за инцидента засега остава неясна

Проблеми с платежните системи предизвикаха хаос в Москва, като затрудниха пазаруването, ползването на метрото и дори посещенията в зоопарка, съобщава Ройтерс, цитира БТА. В резултат на затрудненията московското метро позволи на пътниците да се возят безплатно, а зоологическата градина помоли посетителите да плащат само с кеш.

Причината за инцидента засега остава неясна, но потребители посочват затруднения с плащания с карта, както и чрез QR кодове. Руската централна банка все още не е дала официален коментар по ситуацията, а само заяви, че проблемите са вече разрешени, без да уточнява каква е била причината.

Магазини и бензиностанции в града също помолиха клиентите да плащат с кеш за около час, заради проблемите с електронните плащания, отбелязват репортерите на Ройтерс. В Москва и региона ѝ живеят приблизително 22 милиона души, което подчертава колко широкообхватни са били последствията от техническия срив.

ЕС вече е „разделил“ замразените руски активи

Междувременно активността в руския сектор на услугите е отбелязала спад през март заради слабото търсене, показват данни на "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), цитирани от ДПА. Индексът на мениджърите по доставките (PMI) за сектора се понижи до 49,5 пункта спрямо 51,3 пункта през февруари, като стойности под 50 показват свиване на сектора. Новите поръчки намаляват за втори месец, повлияни от опасения за покупателната способност на клиентите и несигурността около войната в Близкия изток, а компаниите съкращават служители с най-бързите темпове от началото на 2023 г., предава БТА. 

Инфлацията на суровините и материалите забавя растежа си за втори пореден месец, но остава сред най-високите от началото на 2025 г., а инфлацията на продажните цени също достига най-ниското си ниво за последните три месеца. Въпреки това доставчиците на услуги остават уверени в бъдещето, като разчитат на нови проекти и очаквания за увеличение на клиентите. Композитният индекс на производството падна до 48,8 пункта спрямо 50,8 пункта през февруари, което отразява ново свиване на бизнес активността в руския частен сектор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

