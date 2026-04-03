Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?

Докато повечето хора свързват думата „бункер“ със стари военни филми, инж. Любен Сигридов я превръща в модерна технология, която днес се търси от крайните квартали на София до пясъците на Кувейт. Основателят на Bunker BG не продава страх – той продава време и спокойствие. Но как се стига от една нишова идея по време на пандемията до международни преговори със Саудитска Арабия и Кувейт? Отговорът се крие в инженерната прецизност и разбирането, че в свят на кризи сигурността е най-ценната валута.

Не страхът, а предпазливостта движи инвестицията

Мнозина биха предположили, че клиентите на Сигридов са паникьосани хора, действащи под влияние на моментен импулс. Инженерът обаче бързо разбива този мит.

„Страхът е кратка емоция, която задвижва кратки действия. Човек, който иска да построи бункер, няма как страхът да го движи. Това може да го движи само чувството за предпазливост, за дългосрочност, сигурност за него и семейството му.“

Клиентите му са прагматици, които гледат на бункера като на застраховка „Живот“, но в материален вид. Идеята за компанията се ражда малко преди пандемията, но именно COVID-19 се превръща в катализатора, който доказва, че светът може да се промени буквално за нощ.

От мазето до „умния“ бункер

Бизнес моделът на Bunker BG е гъвкав – от стандартни решения до строго персонализирани проекти. Оказва се, че сигурността не е запазена марка само за мултимилионери. Съществуват и бюджетни решения – модифициране на съществуващ сутерен или изба с бункерна врата и филтрираща система. Има базови модели, които са самостоятелни съоръжения за 3 до 15 души и висок клас бункери, които могат да бъдат самостоятелни за седмици или месеци.

Когато стане дума за цената, Сигридов е категоричен: строителството е най-малкото перо.

„Най-вече оскъпяват инсталациите и инженерингът. Има много ноу-хау отзад,“ обяснява той. Най-критичният елемент? Пречистването на въздуха. Без него всяко убежище е просто капан.

Луксът като психологическа необходимост

В представите на мнозина луксозният бункер е каприз. Но Сигридов влага в това понятие различен смисъл – психологическо оцеляване.

„Дали всъщност е лукс, ако се затворите в едно помещение за три дни, не виждате пряка слънчева светлина... дали би било лукс да имате зона, в която да се осъмотите и да четете книга? Или зона, в която да спортувате? Това не е лукс, това е просто необходимост.“

За да гарантира, че животът вътре ще тече нормално, екипът му включва и психолог. Всеки клиент получава т.нар. „Червена книга“ – подробен инструктаж не само за техниката, но и за това как да запазиш самообладание, как да общуваш с близките си в затвореното пространство и каква рутина да следваш.

Българско ноу-хау на световната сцена

Въпреки че основният пазар в момента е България, геополитическото напрежение отваря врати към Близкия изток. В момента текат преговори с Кувейт и Саудитска Арабия. Там търсенето е огромно – от мобилни контейнерни убежища до масивни стоманобетонни структури.

Интересно е разграничението, което инженерът прави между бункер и бомбоубежище. Докато бомбоубежищата се копаят на 20, 50 или дори 100 метра дълбочина за защита от пряко попадение, неговите бункери са проектирани за реалните нужди на съвременния човек – защита от химическо замърсяване, радиация и социални катаклизми.

Бункерът като част от интериора

Може ли бункерът да стане толкова естествен, колкото гаража? Според Сигридов, ние вече вървим натам. Неговите проекти често имат двойна функция – в мирно време те са зали за игри, спални за гости или детски площадки под земята.

„В момента, в който влезете в бункера и активирате съответния протокол... там нататък се запечатва тази полезна площ и вече се превръща в бункер. Преди това гостите ви дори може да не разберат, че това е бункер.“

Инженер Сигридов не се опитва да убеждава никого. Той знае, че хората, които стигат до вратата му, вече са направили своя избор. Те не търсят продавач на илюзии, а човек, на когото да се доверят за най-ценното – оцеляването. Защото, както казва той:

„Докато човек търси сигурност, бункерите винаги ще бъдат актуални.“

