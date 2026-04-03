Има ли максимум за таксата за вход и кой решава колко ще плащаме?

Темата за т.нар. "входна такса" винаги е създавала напрежение между съседи, особено когато месечните суми започнат да нарастват. Все повече собственици и наематели търсят ясен отговор – има ли законово определен таван за таксата за вход и управление на етажната собственост.
Краткият отговор е, че в закона няма фиксиран максимум. Това обаче не означава, че таксите могат да се определят произволно или без ясни правила.
Според Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), размерът на месечната такса се определя от Общото събрание на собствениците. Това е органът, който взема решения за управлението на сградата, включително и за бюджета и разходите по поддръжката.
Входната такса се формира на база реални разходи. В нея обикновено се включват електроенергия за общите части, почистване, поддръжка и обслужване на асансьора, текущи ремонти, консумативи, както и възнаграждения за управител, касиер или външна фирма. В някои случаи се добавят и допълнителни услуги като охрана, видеонаблюдение или поддръжка на прилежащи площи.
Размерът на таксата може да се разпределя по различен начин – най-често "на човек", но законът допуска и други варианти, като поравно на апартамент или според идеалните части от общите части на сградата. Конкретният модел също се избира от Общото събрание.
Именно затова сумите варират значително – в зависимост от сградата, броя на живущите и нивото на поддръжка. Разликите между отделните входове често са големи и това е нормално, тъй като разходите не са еднакви.
От началото на 2024 г. в сила са и промени в закона, които засягат всички собственици. Вече и притежателите на необитаеми жилища са длъжни да заплащат месечна такса, като минимумът е като за един обитател. Целта е да се разпределят по-справедливо разходите за поддръжка на сградата.
Решенията за размера на таксите се вземат с мнозинство от 51% от идеалните части, което улеснява управлението и намалява риска важни решения да се блокират, пише GodDess Estate.
Макар да няма законов таван, съществуват механизми за контрол. Таксите не могат да бъдат налагани еднолично, а трябва да бъдат гласувани и обосновани с реални разходи. При съмнения за неправомерно или несправедливо решение, всеки собственик има право да го оспори по съдебен ред.
В крайна сметка законът не поставя горна граница на входната такса, но ясно регламентира начина, по който тя се определя. Това означава, че размерът й зависи не от фиксиран лимит, а от нуждите на сградата и от решенията, които собствениците вземат заедно.
