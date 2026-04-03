Има ли максимум за таксата за вход и кой решава колко ще плащаме?

Ето как се формира входната такса

Темата за т.нар. "входна такса" винаги е създавала напрежение между съседи, особено когато месечните суми започнат да нарастват. Все повече собственици и наематели търсят ясен отговор – има ли законово определен таван за таксата за вход и управление на етажната собственост.

Краткият отговор е, че в закона няма фиксиран максимум. Това обаче не означава, че таксите могат да се определят произволно или без ясни правила.

Кой и как определя входната такса?

Според Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), размерът на месечната такса се определя от Общото събрание на собствениците. Това е органът, който взема решения за управлението на сградата, включително и за бюджета и разходите по поддръжката.

Входната такса се формира на база реални разходи. В нея обикновено се включват електроенергия за общите части, почистване, поддръжка и обслужване на асансьора, текущи ремонти, консумативи, както и възнаграждения за управител, касиер или външна фирма. В някои случаи се добавят и допълнителни услуги като охрана, видеонаблюдение или поддръжка на прилежащи площи.

Размерът на таксата може да се разпределя по различен начин – най-често "на човек", но законът допуска и други варианти, като поравно на апартамент или според идеалните части от общите части на сградата. Конкретният модел също се избира от Общото събрание.

Именно затова сумите варират значително – в зависимост от сградата, броя на живущите и нивото на поддръжка. Разликите между отделните входове често са големи и това е нормално, тъй като разходите не са еднакви.

Какви са правилата и има ли защита при високи такси?

От началото на 2024 г. в сила са и промени в закона, които засягат всички собственици. Вече и притежателите на необитаеми жилища са длъжни да заплащат месечна такса, като минимумът е като за един обитател. Целта е да се разпределят по-справедливо разходите за поддръжка на сградата.

Решенията за размера на таксите се вземат с мнозинство от 51% от идеалните части, което улеснява управлението и намалява риска важни решения да се блокират, пише GodDess Estate.

Макар да няма законов таван, съществуват механизми за контрол. Таксите не могат да бъдат налагани еднолично, а трябва да бъдат гласувани и обосновани с реални разходи. При съмнения за неправомерно или несправедливо решение, всеки собственик има право да го оспори по съдебен ред.

В крайна сметка законът не поставя горна граница на входната такса, но ясно регламентира начина, по който тя се определя. Това означава, че размерът й зависи не от фиксиран лимит, а от нуждите на сградата и от решенията, които собствениците вземат заедно.