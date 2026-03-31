Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?

"Киберсигурността не е нещо, което се постига веднъж и приключва", казва Христо Ласков

Къде стои България по отношение на киберсигурността спрямо Европа? Доколко служителите са най-слабото звено в сигурността на компаниите? Как да се предпазим от кражба на профили, лични данни и разбиване на сметки? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Христо Ласков – експерт по киберсигурност.

„Киберсигурността не е нещо, което се постига веднъж и приключва. Това е процес, който има много нива и изисква постоянна поддръжка. Няма момент, в който можем да кажем, че вече сме напълно защитени. Заплахите се променят непрекъснато. Затова и защитата трябва да се развива постоянно“, заяви Ласков.

По думите му е вярно, че често служителите са най-слабото звено в една компания.

„Това е вярно, но само частично. Истинският проблем е, когато системата не е изградена така, че да поема човешките грешки. Една грешка не трябва да води до срив на цялата организация. Сигурността трябва да е на няколко слоя. Може да обвиняваме човек, че е кликнал на злонамерен линк, но това не е цялата картина. Ако компютърът му няма защита и има достъп до цялата мрежа, проблемът е системен. Липсват разделения и контрол на достъпа. Именно това прави атаките толкова опасни“, обясни той.

Той застана и зад тезата, че изкуственият интелект е променил правилата на играта.

„Той помага на защитниците, но и на атакуващите. От едната страна ускорява откриването на заплахи, от другата – прави атаките по-ефективни. Това е инструмент, който зависи от човека, който го използва. И доброто, и лошото се усилват“, поясни Ласков.

Експертът обърна внимание, че фишинг атаките вече са много по-усъвършенствани.

„Те изглеждат напълно реалистично и без очевидни грешки. Това ги прави трудни за разпознаване дори от опитни потребители. Старите сигнали вече не работят. Нужно е по-високо ниво на внимание“, каза той.

Ласков подчерта още, че дийпфейк технологиите създават нови рискове.

„Видеа и аудио могат да бъдат манипулирани за минути. Това прави измамите много по-убедителни. Вече е трудно да се разграничи истината от фалша. Дори специалисти понякога се колебаят“, посочи той.

Ласков отбеляза, че една от най-големите грешки е убеждението, че човек не е интересен за хакерите.

„Това е погрешно мислене. Повечето атаки са автоматизирани и не подбират жертвите. Те търсят уязвимости, а не конкретни хора. Всеки може да стане жертва. Прекомерното споделяне на информация онлайн носи рискове. Данните, които публикуваме, се събират и анализират. Това позволява създаването на подробен профил. Този профил може да бъде използван за измами. Колкото повече споделяме, толкова по-уязвими ставаме“, добави той.

