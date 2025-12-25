Късметлии сте, ако имате тази монета от 2 евро: колекционерите плащат скъпо за нея

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Колекционерите на монети се надяват на находка точно преди края на годината. Тази особена рядкост може да достигне суми в четирицифрения диапазон. Ето какво трябва да имат предвид колекционерите: понякога истинска рядкост дреме в портфейла ви.
Неспециалистите може дори да пропуснат ценна грешка при сеченето на монети, но ценителите знаят стойността на такива съкровища. Според немските медии може да има слабост в коването или несъответствие.
Може да е и грешна година на монетата или дефектна заготовка. Черешката на тортата би била лимитирана серия, тъй като грешките и ограниченото емисионно издание гарантират желаното увеличение на стойността, пише Kurir.rs.
Такива екземпляри обаче са много редки. Късметлии сте, ако попаднете например на следната монета- вероятно най-ценната монета от 2 евро на пазара.
Монета от 2007 г.
Високо в списъка с желания на много колекционери е монетата от 2 евро от 2007 г. Тя е сечена в малки количества: съществуват само 20 001 монети. Освен това, тази ценна монета произхожда от микродържавата Монако.
Тъй като монетните дворове в тези „мини-държави“ обикновено са по-малки, те са с голямо търсене. В този случай това е монета „Грейс Кели“. Бившата принцеса Грейс Кели е позната на мнозина като холивудска актриса, според немските медии.
Какво е изобразено на монетата?
Тя загина при трагичен инцидент през 1982 г. на едва 52-годишна възраст. Днес това рядко съкровище с лицето на Кели се смята за най-ценната монета от 2 евро.
На гърба е профилът на американската актриса, думата „Монако“ и годината „2007“. Експертите обясняват, че стойността често достига до 3000 евро. Само с много късмет любителите на монети могат да станат горди собственици на такава.
