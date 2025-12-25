BGN → EUR
Свят Късметлии сте, ако имате тази монета от 2 евро: колекционерите плащат скъпо за нея

Десислава Боцева

Какви са нейните специфики

Колекционерите на монети се надяват на находка точно преди края на годината. Тази особена рядкост може да достигне суми в четирицифрения диапазон. Ето какво трябва да имат предвид колекционерите: понякога истинска рядкост дреме в портфейла ви.

Неспециалистите може дори да пропуснат ценна грешка при сеченето на монети, но ценителите знаят стойността на такива съкровища. Според немските медии може да има слабост в коването или несъответствие.

Пускат в обращение златна възпоменателна монета „Св. Патриарх Евтимий Търновски“

Може да е и грешна година на монетата или дефектна заготовка. Черешката на тортата би била лимитирана серия, тъй като грешките и ограниченото емисионно издание гарантират желаното увеличение на стойността, пише Kurir.rs.

Такива екземпляри обаче са много редки. Късметлии сте, ако попаднете например на следната монета- вероятно най-ценната монета от 2 евро на пазара.

Монета от 2007 г.

Високо в списъка с желания на много колекционери е монетата от 2 евро от 2007 г. Тя е сечена в малки количества: съществуват само 20 001 монети. Освен това, тази ценна монета произхожда от микродържавата Монако.

Тъй като монетните дворове в тези „мини-държави“ обикновено са по-малки, те са с голямо търсене. В този случай това е монета „Грейс Кели“. Бившата принцеса Грейс Кели е позната на мнозина като холивудска актриса, според немските медии.

Продадоха на търг най-скъпата монета в Европа

Какво е изобразено на монетата?

Тя загина при трагичен инцидент през 1982 г. на едва 52-годишна възраст. Днес това рядко съкровище с лицето на Кели се смята за най-ценната монета от 2 евро.

На гърба е профилът на американската актриса, думата „Монако“ и годината „2007“. Експертите обясняват, че стойността често достига до 3000 евро. Само с много късмет любителите на монети могат да станат горди собственици на такава.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

