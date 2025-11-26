Продадоха на търг най-скъпата монета в Европа

Ето колко струва

Голяма златна монета, отсечена през 1609 г. за испанския крал Филип III, постави рекорд в понеделник, след като беше продадена в Швейцария за 2,82 млн. швейцарски франка (3,49 млн. долара), предаде Reuters. Така уникалният екземпляр с тегло 339 грама стана най-скъпата монета, продавана някога в Европа, съобщи аукционната къща Numismatica Genevensis SA.

Монетата е изработена в Сеговия от злато и е създадена като демонстрация на кралско богатство и власт. Смята СЕ за най-голямата монета в модерната европейска история, каза основателят на аукционната къща Ален Барон.

След като изчезва за няколко века, монетата се появява в САЩ около 1950 г., когато е купена от нюйоркски колекционер, а десетилетие по-късно – продадена на испански купувач. По-късно попада при друг колекционер, чиято самоличност не се разкрива.

„Това е истински кралски дар – монета, давана от крал на крал. Следващият й собственик по някакъв начин ще се почувства равен на владетел“, посочи Барон.

По думите му интерес към монетата е имало от купувачи в САЩ, Европа и Близкия изток, търсещи „трофеен актив“, както и от институции.

Предишният рекорд за европейска монета държеше златна монета, принадлежала на Фердинанд III Хабсбург, продадена за 1,95 млн. швейцарски франка (2,42 млн. долара).

