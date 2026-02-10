Разширяват столично училище с нов корпус

Корпусът ще разполага с 15 класни стаи

На 12 февруари започва изграждането на нов учебен корпус към 134. СУ „Димчо Дебелянов“, съобщиха от училището. С първата копка ще бъде даден официален старт на проекта, който цели да подобри учебната среда и организацията на учебния процес.

Новата сграда ще бъде предназначена за учениците от първи до четвърти клас и ще даде възможност учебното заведение да премине към едносменен режим на обучение, предаде БТА. Проектът предвижда изграждането на топла връзка със съществуващата училищна сграда – емблематична за столичната архитектура със своя стил и изящество и обявена за паметник на културата с местно значение.

Корпусът ще разполага с 15 класни стаи, кабинет по информационни технологии, кабинет по иврит и физкултурен салон. След реализирането на проекта дворното пространство на училището ще бъде изцяло обновено, като ще бъдат обособени нови зони за спортни дейности и отдих.

Очаква се строителството да приключи през декември 2027 г., а въвеждането на обекта в експлоатация и оборудването на класните стаи са планирани за началото на 2028 г., уточняват от училището.

На церемонията по първата копка се очаква да присъстват министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев, министърът на културата в оставка Мариан Бачев, заместник-посланикът на Израел Тедиан Поплингер, началникът на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова, кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев, както и представители на различни институции.

