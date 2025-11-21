BGN → EUR
БГ Бизнес Пускат в обращение златна възпоменателна монета „Св. Патриарх Евтимий Търновски“

Пускат в обращение златна възпоменателна монета „Св. Патриарх Евтимий Търновски“

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето колко струва

От 24 ноември 2025 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ от серията „Българска иконография“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590.00 лева (1324.25 евро).

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

5000 евро за монета от 2 евро? Това са най-ценните монети

 

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември 2025 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

