Свят Одобрената от Тръмп версия на Coca-Cola излиза в продажба

Одобрената от Тръмп версия на Coca-Cola излиза в продажба

bTV Бизнес екип

Новата рецепта идва в момент, когато компанията засилва фокуса си върху по-здравословни напитки

Coca-Cola започна да предлага нова версия на своята класическа напитка в Съединените щати — този път произведена с тръстикова захар вместо с високофруктозен царевичен сироп, предаде CNN.

Промяната идва, след като по-рано тази година Доналд Тръмп призова компанията да използва по-естествен подсладител. Още през юли Тръмп заяви, че Coca-Cola се е „съгласила“ да пусне вариант с тръстикова захар, а сега той вече достига до избрани магазини и градове в страната.

Някои версии на напитката, които се изнасят в чужбина – например продаваната в Мексико – отдавна се правят с тръстикова захар. В САЩ компанията също използва този подсладител в други свои продукти като Simply Lemonade, Gold Peak и Costa Coffee.

Царевичният сироп, който от десетилетия се използва в американската Coca-Cola, е евтин и широко достъпен, но предизвиква спорове заради възможните му последици върху здравето. Новата рецепта идва в момент, когато компанията засилва фокуса си върху по-здравословни и напитки без захар, включително Coca-Cola Zero Sugar, чийто глобални продажби са нараснали с 14% през третото тримесечие на 2025 г.

