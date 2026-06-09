Nvidia оглави класацията на най-добрите компании на бъдещето за 2026 г.

Подреждането оценява компаниите от индекса S&P 500 според готовността им за бъдещ успех в ерата на изкуствения интелект. Анализът е изготвен от Bendable Labs за WSJ Leadership Institute и обхваща 30 показателя в шест основни категории: готовност за AI, иновации, човешки капитал, финансова стабилност, устойчивост на веригите за доставки и корпоративна гъвкавост.

Технологичният сектор доминира в класацията - една трета от първите 100 места са заети от технологични компании, а 18 от първите 25 позиции принадлежат на фирми от този сектор. Сред най-високо класираните нетехнологични компании са Mastercard (7-мо място), S&P Global (13-то), Visa (15-то), Johnson & Johnson (20-то) и Eli Lilly (22-ро).

Според създателите на класацията по-големите компании имат предимство, тъй като разполагат с повече ресурси за инвестиции в нови технологии и развитие на таланти. Въпреки това размерът не е единственият фактор. Например AMD заема 16-о място благодарение на силни резултати в областта на иновациите и готовността за AI, докато по-големият Broadcom остава едва на 110-а позиция.

Изкуственият интелект е сред ключовите критерии в оценката. Анализирани са внедряването на AI в бизнеса, инвестициите в технологията, квалификацията на служителите и стратегическите партньорства. Nvidia се възползва максимално от бума на AI, който доведе до огромно търсене на нейните чипове и до рекордна пазарна оценка.

Apple се нарежда на 12-о място в общата класация, но изостава по показателя за готовност за AI, където е едва 56-а. Според анализаторите това се дължи отчасти на по-сдържаната политика на компанията по отношение на публичното разкриване на информация за проектите ѝ в областта на изкуствения интелект.

Класацията отчита и способността на компаниите да привличат и задържат млади служители от поколението Z, които вече формират около 30% от работната сила в САЩ, предаде БГНЕС. В категорията „готовност на таланта“ най-високо е оценена авиокомпанията Delta Air Lines.

Според Bendable Labs класацията не предсказва бъдещите победители, а показва кои компании са най-добре подготвени да се справят с бързите промени и несигурността в глобалната икономика.