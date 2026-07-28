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Свят Къде в Европа общественият траспорт е най-скъп?

Къде в Европа общественият траспорт е най-скъп?

bTV Бизнес екип

Проучване анализира цените на транспорта в 50 от най-големите европейски градове

Независимо дали използвате градски транспорт всеки ден за работа, или за първи път се ориентирате в непознат град по време на почивка, има няколко неща, които всеки пътник иска да избегне - тълпи, шум и неудобства. Но още една неприятна изненада може да бъде високата цена на билетите, която сериозно да натовари бюджета ви, предава Radical Storage. 

Ново проучване анализира цените на обществения транспорт в 50 от най-големите европейски градове, като сравнява тарифите за автобуси, трамваи, метро и влакове. Изследването разглежда както цената на единичните билети, така и на 24-часовите карти, включително разходите за двудневно пътуване за двама души.

Снимка: Getty Images / iStock

Данните показват, че най-скъпият обществен транспорт в Европа се намира в Орхус, Дания, където средната цена на едно пътуване с различните видове транспорт достига 6,20 евро. След него се нареждат Цюрих в Швейцария с 4,90 евро и Мюнхен в Германия с 4,10 евро. В другия край на класацията е Вилнюс, Литва, където билетът струва средно едва 0,70 евро. Истанбул в Турция и Краков в Полша също се отличават с едни от най-достъпните цени - около 0,90 евро за еднократно пътуване.

При дневните карти ситуацията е различна - най-скъпият 24-часов билет е в Стокхолм, Швеция, със средна цена от 16,50 евро. Следват Копенхаген с 13,40 евро и Париж с около 12 евро. Най-изгодните дневни карти могат да бъдат намерени в Лисабон, Португалия, където струват приблизително 2 евро, следван от Краков с 2,80 евро и Ница с 3,40 евро.

 

Такситата и билетите за градския транспорт в Истанбул поскъпват

Проучването показва още, че средната цена за 48 часа обществен транспорт за двама души в изследваните градове е 29,20 евро. Разликите обаче са значителни - в Стокхолм разходът може да достигне 66 евро, докато в Лисабон същото пътуване струва само около 8 евро. Сред градовете с най-евтин транспорт се открояват още Истанбул, Будапеща, Прага и Атина. Анализът показва, че цените варират силно не само между държавите, но и според вида транспорт - метро, автобус, трамвай или влак. 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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