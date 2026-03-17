Nvidia очаква приходи от 1 трилион долара до 2027 г.

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че очаква гигантът в производството на чипове за изкуствен интелект (AI) да реализира приходи от поне един трилион долара до края на следващата година.

Хуанг направи тази амбициозна прогноза за приходите, докато представяше най-новите иновации на Nvidia пред препълнена зала по време на откриването на годишната конференция за разработчици в Силициевата долина.

„Предвиждам, че до 2027 г. приходите ще достигнат поне един трилион долара. Убеден съм, че търсенето на изчислителна мощност ще бъде дори по-високо от това“, каза той.

Година по-рано, на същото събитие, Хуанг прогнозира приходи наполовина по-малки, предаде АФП.

Очаква се приходите да бъдат движени от търсенето на премиум графични процесори (GPU), които Хуанг представи като осигуряващи висока производителност, като същевременно ограничават разходите за предоставяне на услуги, свързани с изкуствен интелект.

Изпълнителният директор на Nvidia твърди, че търсенето на изчислителна мощност се е увеличило „милион пъти“ само за две години и не показва признаци на забавяне.

Той показа най-новите иновации на Nvidia в областта на графичните процесори и платформите за внедряване на AI в почти всичко – от роботи и приложения до центрове за данни, орбитиращи около планетата.

Nvidia адаптира своята технология за „агентен“ AI и модели за обучение, както и за извличане на заключения – при което AI прави дедукции или генерира съдържание, показаха демонстрациите.

Целият технологичен свят – от големи имена като OpenAI и Anthropic до млади стартъпи – има усещането, че би могъл да увеличи приходите си и да развие своя AI, „ако само можеше да получи повече капацитет“, каза Хуанг пред аудиторията.

Nvidia насочва своя опит в AI към практически всички сектори – от автомобилната индустрия до здравеопазването, отбеляза БГНЕС.

„Всяка една корпорация, всяка една софтуерна компания в света се нуждае от стратегия за AI агенти. Това ще се превърне в индустрия за няколко трилиона долара, предлагаща не само инструменти за ползване от хората, но и специализирани агенти“, посочи Хуанг.

