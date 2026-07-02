Нови 57 хил. работни места в САЩ и спад на безработицата до 4,2% през юни

За да поддържа стабилен трудов пазар, американската икономика трябва да създава около 100 хил. нови работни места всеки месец

През юни в американската икономика са били разкрити едва 57 000 нови работни места извън селскостопанския сектор, което е най-слабият месечен ръст от четири месеца. Това показват данните на Министерството на труда на САЩ (BLS).

Показателят е значително под пазарните очаквания за 110 000 нови работни места. Същевременно данните за май бяха ревизирани надолу до 129 000 нови работни места от първоначално отчетените 172 000.

Според икономисти американската икономика трябва да създава около 100 000 нови работни места месечно, за да отговаря на нарастването на населението в трудоспособна възраст.

През юни в частния сектор са били разкрити 49 000 нови работни места, а в държавния - още 8 000.

Най-голям принос за ръста на заетостта имат секторите на професионалните и бизнес услугите (+36 000), социалното подпомагане (+25 000) и здравеопазването (+22 000). В същото време секторът на развлеченията и хотелиерството е загубил 61 000 работни места заради по-слабото от обичайното сезонно наемане на персонал.

В останалите основни отрасли - включително добивната промишленост, строителството, производството, търговията, транспорта, складирането и финансовите услуги - заетостта е останала практически без промяна.

Въпреки по-слабия ръст на новите работни места, нивото на безработица се понижи до 4,2% от 4,3% през май, при очаквания да остане без промяна.

Броят на безработните е намалял с 213 000 до 7,09 млн. души. Общата заетост обаче се е свила с 507 000 до 162,26 млн. души, а работната сила е намаляла със 720 000 до 169,36 млн. души.

Средното почасово възнаграждение е нараснало с 0,3% спрямо май, или с 13 цента до 37,64 долара на час. На годишна база ръстът на почасовото заплащане леко се е ускорил до 3,5% от 3,4% през предходния месец, предаде БНР.

Докладът беше публикуван ден по-рано заради официалния празник в САЩ по случай Деня на независимостта на 4 юли.

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