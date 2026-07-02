Нигерия стана асоцииран член на Международната агенция за енергията

Страната е най-големият производител на петрол в Африка

Нигерия се присъедини към Международната агенция за енергията (МАЕ) като асоцииран член, чрез което най-големият производител на петрол в Африка стана част от организацията, представляваща над 80 процента от световното търсене на енергия. Това съобщи днес МАЕ, цитирана от Ройтерс.

Управителният съвет на МЕА единодушно одобри приемането на Нигерия, се посочва още в изявление на организацията.

Нигерия, която e дом на над 240 милиона души, е сред най-големите икономики в Африка, пише БТА.

По прогнозни данни на Международния валутен фонд Нигерия заема трето място в Африка по големина на номиналния брутен вътрешен продукт през 2026 г. – 377,37 млрд. долара, като с по-голямо икономическо производство са единствено Република Южна Африка (429,96 млрд. долара) и Египет (429,64 млрд. долара). Очаква се нигерийската икономика да отбележи ръст от 4,06 на сто тази година, според МВФ.

Нигерия, която е член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е основен производител както на газ, така и на петрол, но е изправена пред вътрешни предизвикателства в енергетиката, включително разширяване на достъпа до електроенергия на населението.

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