×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1383 BGN
Петрол
71.54 $/барел
Bitcoin
$60,282.6
Последвайте ни
1 USD
1.1383 BGN
Петрол
71.54 $/барел
Bitcoin
$60,282.6
Свят Нигерия стана асоцииран член на Международната агенция за енергията

Нигерия стана асоцииран член на Международната агенция за енергията

Свят

bTV Бизнес екип

Страната е най-големият производител на петрол в Африка

Нигерия се присъедини към Международната агенция за енергията (МАЕ) като асоцииран член, чрез което най-големият производител на петрол в Африка стана част от организацията, представляваща над 80 процента от световното търсене на енергия. Това съобщи днес МАЕ, цитирана от Ройтерс.

Управителният съвет на МЕА единодушно одобри приемането на Нигерия, се посочва още в изявление на организацията. 

Нигерия, която e дом на над 240 милиона души, е сред най-големите икономики в Африка, пише БТА.

Анализ показва, че AI е готов да преобърне правилата в енергийната индустрия

По прогнозни данни на Международния валутен фонд Нигерия заема трето място в Африка по големина на номиналния брутен вътрешен продукт през 2026 г. – 377,37 млрд. долара, като с по-голямо икономическо производство са единствено Република Южна Африка (429,96 млрд. долара) и Египет (429,64 млрд. долара). Очаква се нигерийската икономика да отбележи ръст от 4,06 на сто тази година, според МВФ.

Млади и богати: Къде младежите в Европа имат най-много пари?

Нигерия, която е член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е основен производител както на газ, така и на петрол, но е изправена пред вътрешни предизвикателства в енергетиката, включително разширяване на достъпа до електроенергия на населението.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Гърция вече не е евтина: колко струва чадърът, кафето и вечерята това лято?
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Casio открива първия си шоурум в България
Стефани Боова

Стефани Боова

Повечето онлайн магазини губят пари, без да го осъзнават – какви са причините, според Димитър Денев?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата