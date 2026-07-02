Тейлър Суифт и Травис Келси са дали 3 млн. долара за залата на сватбата им

Сватбата ще бъде в Ню Йорк

Тейлър Суифт и Травис Келси са само на ден от сватбата си. Според различни информации двойката планира да се ожени на 3 юли 2026 г. в Ню Йорк, като официално обявяват годежа си на 26 август 2025 г. чрез съвместна публикация в Instagram, в която споделят кадри от романтичното предложение. Сега те са готови да направят следващата голяма стъпка – да си кажат „да“ пред олтара.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани също коментира предстоящото събитие, като направи шеговити препратки към очакваната гореща вълна около 4 юли. Той заяви, че ако сватбата се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“, гостите поне ще бъдат на прохлада вътре, и допълни, че това е добър пример за града, който се подготвя за наплив от фенове, предава Hola.

Изборът на Ню Йорк не е случаен – Тейлър Суифт многократно е показвала привързаността си към „града, който никога не спи“, включително и в песента си „Welcome to New York“. Травис Келси също е споделял, че харесва атмосферата на града, разходките и енергията му, както и възможността да се потапя в динамиката на улиците.

Къде ще е сватбата?

Според информацията основното място на събитието най-вероятно ще бъде „Медисън Скуеър Гардън“ в Манхатън, с капацитет между 18 000 и 22 000 души. Появиха се и данни, че двойката е отделила около 3 милиона долара за наем на залата за три дни – подготовка, самата церемония и демонтаж. Междувременно се наблюдават и дейности около мястото, включително подготовка с техника и логистика.

Допълнителни информации сочат, че е подадено и официално заявление за разрешение за публично събитие в периода 2–4 юли, включващо затваряне на улици и поставяне на временни съоръжения. Очакваният брой гости варира между 500 и 999 души според документацията, въпреки че списъкът с потенциални знаменитости остава дълъг.

Снимка: Getty Images

Сред обсъжданите гости се споменават имена като Зоуи Кравиц, Суки Уотърхаус, Карли Клос, Ед Шийрън, Джиджи Хадид и Селена Гомес, а дори се появяват спекулации за възможно присъствие на принц Уилям. Самата Тейлър е намеквала, че сватбата ѝ ще бъде голяма и с широк списък гости, а Травис е заявил, че по-скоро се ориентират към музика на живо за празненството.