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Свят Каролина Ерера дари пари на организация, помагаща на пострадалите от земетресението във Венецуела

Каролина Ерера дари пари на организация, помагаща на пострадалите от земетресението във Венецуела

Свят

bTV Бизнес екип

"Корените ни са във Венецуела и ние сме солидарни с всички, които изпитват загуба и несигурност през това време.“, пишат от компанията на Ерера

След опустошителните земетресения във Венецуела, модната къща Carolina Herrera съобщи в своите социални мрежи, че се включва към подкрепата за пострадалите, потвърждавайки отново дълбоката си връзка със страната, в която е роден нейният основател, пише испанското издание Hola!.

Луксозната марка сподели емоционално послание в официалните си социални медийни канали, изразявайки съболезнования на засегнатите от бедствието, като същевременно обяви благотворително дарение за Save the Children, организация, която предоставя хуманитарна помощ на място.

Съобщението идва на фона на продължаващите спасителни и възстановителни усилия след мощните последователни земетресения, които отнеха стотици жертви, хиляди ранени и причиниха широко разпространени разрушения в Северна Венецуела.

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Съобщението резонира с последователите, много от които похвалиха марката за това, че признава венецуелските си корени, като същевременно насърчава допълнителна подкрепа за организациите за подпомагане.

Carolina Herrera, основана от родената във Венецуела модна дизайнерка Каролина Ерера , отдавна чества своето наследство, въпреки че се е превърнала в един от най-разпознаваемите луксозни модни брандове в света. Последното изявление отразява тази трайна връзка, като компанията набляга на солидарността, а не просто на думите на съчувствие.

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Първият трус е бил с магнитуд 7,2 по Рихтер, последван от втори със сила 7,5. Към днешна дата броят на жертвите расте - 2295 загинали и над 11 000 ранени, предаде Франс прес, като цитира изявление на председателя на парламента. Каролина Ерера се присъединява към нарастващ списък от организации и публични личности, които допринасят за усилията за подпомагане. Няколко международни правителства, благотворителни организации и частни организации обещаха финансова помощ и хуманитарна подкрепа, докато Венецуела започва това, което се очаква да бъде дълъг процес на възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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