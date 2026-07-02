Млади и богати: Къде младежите в Европа имат най-много пари?

Придобиването на първо жилище е ключовият момент, в който младите хора започват реално да трупат богатство

Младите хора в Европа са изправени пред все по-сериозни финансови предизвикателства. Високите наеми, поскъпването на жилищата и растящите разходи за живот затрудняват мнозина под 35 години да спестяват, да инвестират или да закупят първото си жилище. Въпреки това разликите между отделните държави са значителни. Според проучването на Европейската централна банка за домакинските финанси и потреблението (HFCS), публикувано в средата на 2026 г., нетното богатство на хората между 16 и 34 години в еврозоната е 24 600 евро, което представлява едва 18% от общото богатство от 140 100 евро.

Данните показват огромни различия между страните. Най-високо медианно нетно богатство сред младите има в Малта – 257 500 евро, следвана от Люксембург със 135 000 евро и Белгия с около 97 200 евро. След тях се нареждат Хърватия (82 000 евро), Словакия (74 600 евро), Естония (62 200 евро), Чехия (59 900 евро) и Литва (59 600 евро), въпреки че доходите в част от тези държави остават под средните за Европейския съюз. Проф. Фабиан Пфефер от LMU Munich подчертава, че голямото богатство сред младите не бива автоматично да се приема като резултат единствено от лични спестявания и финансова дисциплина.

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Сред четирите най-големи икономики в Европейския съюз най-богати са младите италианци със средно нетно богатство от 53 500 евро. Следват Франция с 27 700 евро и Испания с 23 700 евро. Най-ниско е богатството на младите в Германия – едва 17 600 евро, което означава, че младите италианци разполагат с приблизително три пъти повече нетно богатство от своите германски връстници, предава Еuronews.

В дъното на класацията се намират Финландия с едва 5 700 евро и Гърция с 9 900 евро. Под нивото на Германия остават още Австрия с 13 400 евро и Латвия с 16 900 евро. Междувременно медианното нетно богатство достига 23 900 евро в Ирландия, 36 200 евро в Португалия, 36 300 евро в Унгария и 40 900 евро в Нидерландия.

Според проф. Пфефер основните причини за тези различия се крият в семейната подкрепа и институционалната среда. Ранното натрупване на богатство често зависи от достъпа до жилище, ипотечни кредити, семейни подаръци, наследства и възможността родителите да окажат финансова помощ. По думите му високото частно богатство в млада възраст не е само резултат от индивидуални усилия, а до голяма степен е отражение на семейната и институционалната среда.

Експертът допълва, че придобиването на първо жилище е ключовият момент, в който младите хора започват реално да трупат богатство. Това обаче рядко се случва само със средства от трудови доходи, особено на скъпите жилищни пазари. В много случаи родителите подпомагат първоначалната вноска, прехвърлят имущество или осигуряват финансова сигурност. Именно затова, според Пфефер, неравенството в богатството започва да се възпроизвежда много преди наследяването – още когато младите напускат дома си, започват работа, създават семейство или правят първите си стъпки към покупка на собствено жилище.