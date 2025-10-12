Новата система за влизане и излизане в ЕС вече е в сила – какво трябва да занете?

Ето как ще работи системата

От днес Европейският съюз започва работа с новата електронна система за влизане/излизане (EES). Държавите, които ще използват системата, ще я въвеждат поетапно на своите външни граници.

EES представлява автоматизирана ИТ система за регистриране на граждани на държави извън ЕС. При всяко преминаване на външните граници на държави, прилагащи системата, ще се извършва регистрация на пътниците.

Как ще работи системата?

Пътуващите ще трябва да сканират своите паспорти или друг документ за пътуване в павилион за самообслужване всеки път, когато пресичат външна граница на ЕС. Няма да се прилага за законни граждани или жители на ЕС.

Системата ще регистрира името на пътника, биометричните данни, както и датата и мястото на влизане и излизане. Сканирането на лицето и данните за пръстови отпечатъци ще се правят на всеки три години и са валидни за многократни пътувания в рамките на този период.

Новите правила ще важат за всички страни членки на ЕС. Четири държави от Шенгенското пространство извън ЕС също ще използват системата - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Според The Independent, само Естония, Люксембург и Чехия ще имат напълно действаща система за всички пристигащи и заминаващи още в първия ден.

В Швейцария EES ще заработи на летищата в Базел и Женева от 12 октомври, докато Цюрих ще я въведе на 17 ноември. По-малките летища като Лугано, Дюбендорф и Берн ще имат системата до март 2026 г.

В Германия единствено летище Дюселдорф ще използва EES от 12 октомври, след което ще се включат Франкфурт и Мюнхен, а в Испания системата ще бъде тествана само с един полет, кацащ в Мадрид.

Според представители на ЕС, целта на системата е да засили сигурността на границите и да улесни идентифицирането на пътници, които надвишават разрешения срок за престой в Шенген – до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Ще доведе ли EES до забавяния на границите?

Едно от основните притеснения на пътниците е дали новата система ще доведе до опашки и дълго чакане на границите, докато се ориентират в новата технология за сканиране, пише Euronews.

„Притеснението е, че когато има полети, пристигащи едновременно на едно от тези летища, това вече е пречка – и ще добави още повече проблеми“, коментира пред BBC Джулия Ло Буе-Саид, главен изпълнителен директор на Advantage Travel Partnership.

Тя добави, че пътниците трябва да предвидят три до четири часа, за да преминат през новите проверки.

EES ще бъде последвана от ETIAS през 2026 г.

EES ще бъде последвана от Европейската система за информация и разрешения за пътуване (ETIAS) в края на 2026 г., с преходен гратисен период от най-малко шест месеца, което означава, че няма да бъде задължителна до 2027 г.

Пътниците извън ЕС, които не се нуждаят от виза, ще имат нужда от разрешение преди да влязат в Шенгенското пространство. То ще изисква да попълнят онлайн заявление, да предоставят лични данни, да отговорят на въпроси за сигурност и да заплатят такса от 20 евро.

Пътниците от 60 държави извън ЕС ще трябва да се съобразят с ETIAS, но има някои изключения. Таксата ще бъде премахната за деца под 18 години и възрастни над 70, въпреки че ще трябва да подадат заявление за разрешение.

