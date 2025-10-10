Успехът на Карлос Насар в цифри

Българският щангист за трети път стъпи на световния връх

Българският щангист Карлос Насар за трети път стъпи на световния връх, след като спечели златния медал в новата си категория до 94 кг на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Със силно представяне и поредна порция рекорди, младият шампион затвърди позицията си сред най-великите имена в историята на този спорт.

Успехът на Карлос Насар, измерен в цифри:

Снимка: Getty Images

3 – толкова са световните и европейските титли в кариерата му.

14 – възрастта, на която изгрява на световната сцена през 2018 г.

222 кг – тежестта, с която постави нов световен рекорд в изтласкването по време на световното през 2025 г.

13 – световни рекорда за мъже, като 10 от тях са едновременно и рекорди за младежи.

12 - с 12 световни рекорда при юношите като всички са постигнати в категория до 81 кг.

20 - Щангистът ни има и цели 20 върхови постижения при младежите

45 – общият брой световни рекорди, поставени от българина до момента.

395 кг – сборът, с който Насар триумфира в двубоя, поставяйки нов световен рекорд през 2025 г.

С всяко свое участие Карлос Насар не просто защитава честта на България, а издига името на родната школа по вдигане на тежести на нови висоти. Третата му световна титла е доказателство за неговата изключителна сила, постоянство и талант — качества, които продължават да вдъхновяват новото поколение спортисти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN