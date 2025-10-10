Успехът на Карлос Насар в цифри

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В ЕС ще бъдат изградени шест нови АI фабрики - eто къде
Финансирането е 500 млн. евро
Българският щангист за трети път стъпи на световния връх
Българският щангист Карлос Насар за трети път стъпи на световния връх, след като спечели златния медал в новата си категория до 94 кг на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Със силно представяне и поредна порция рекорди, младият шампион затвърди позицията си сред най-великите имена в историята на този спорт.
3 – толкова са световните и европейските титли в кариерата му.
14 – възрастта, на която изгрява на световната сцена през 2018 г.
222 кг – тежестта, с която постави нов световен рекорд в изтласкването по време на световното през 2025 г.
13 – световни рекорда за мъже, като 10 от тях са едновременно и рекорди за младежи.
12 - с 12 световни рекорда при юношите като всички са постигнати в категория до 81 кг.
20 - Щангистът ни има и цели 20 върхови постижения при младежите
45 – общият брой световни рекорди, поставени от българина до момента.
395 кг – сборът, с който Насар триумфира в двубоя, поставяйки нов световен рекорд през 2025 г.
С всяко свое участие Карлос Насар не просто защитава честта на България, а издига името на родната школа по вдигане на тежести на нови висоти. Третата му световна титла е доказателство за неговата изключителна сила, постоянство и талант — качества, които продължават да вдъхновяват новото поколение спортисти.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Финансирането е 500 млн. евро
През 2025 година към IAB България са се присъединили 14 нови организации, сред които и bTV Media Group
Това позиционира страната ни на европейската карта на чистите технологии