ЕС въвежда нова система за влизане и излизане от страните членки

Тя започва да работи от 12 октомври

От 12 октомври Европейският съюз започва работа с новата електронна система за влизане/излизане (EES). Държавите, които ще използват системата, ще я въвеждат поетапно на своите външни граници.

EES представлява автоматизирана ИТ система за регистриране на граждани на държави извън ЕС, които пътуват за кратък престой. При всяко преминаване на външните граници на държави, прилагащи системата, ще се извършва регистрация.

Пътуващите ще трябва да сканират своите паспорти или друг документ за пътуване в павилион за самообслужване всеки път, когато пресичат външна граница на ЕС. Няма да се прилага за законни граждани или жители на ЕС или тези с дългосрочни визи.

Системата ще регистрира името на пътника, биометричните данни, както и датата и мястото на влизане и излизане. Сканирането на лицето и данните за пръстови отпечатъци ще се правят на всеки три години и са валидни за многократни пътувания в рамките на този период.

Новите правила ще важат за всички страни членки на ЕС с изключение на Кипър и Ирландия. Четири държави от Шенгенското пространство извън ЕС също ще използват системата - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Според представители на ЕС, целта на системата е да засили сигурността на границите и да улесни идентифицирането на пътници, които надвишават разрешения срок за престой в Шенген – до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

