Това са най-добрите ски курорти на Балканите

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
От Уорхол до Пикасо: Най-богатите колекционери на изкуството в света
Кой притежава най-скъпата картина в света?
Два от топ осем курорта са български
Проучването, проведено от застрахователна компания за зимни спортове, включва осем критерия за добър ски курорт: обща дневна цена на ски картата, средна оценка, брой лифтове, най-висока надморска височина, дължина на пистите, средна цена на хотела и брой хотели в радиус от 10 километра.
Средната оценка със звезди и цената на близките хотели имаха най-голяма тежест в оценката. Ски курортите бяха оценени до 80 точки, а средната оценка беше 52,9. И така кои са най-добрите ски курорти на Балканите?
Алеко — Витоша, България
Курортът Алеко беше обявен за най-добър за ски приключения. Той получи 74,2 точки от възможни 80 благодарение на лесната си достъпност, цели 197 хотела наблизо, разликата във височината между горната и долната част на пистата от 740 метра и достъпната цена на дневна карта от 26 евро, пише Kurir.rs.
Стража — Румъния
На второ място е курортът Стража в окръг Хунедоара, със 72 точки. Дневната карта за възрастни струва около 25 евро, а разликата във височината е 738 метра. Цели 69 процента от посетителите оценяват пистите като „средно трудни“.
Равна планина — Босна и Херцеговина
Третото място зае Равна планина със 71,8 точки. Тази дестинация е любима сред начинаещите, тъй като 86 процента от пистите попадат в категорията „лесни“. Дневната ски карта струва само 15 евро, което я прави достъпен избор.
Торник — Златибор, Сърбия
На четвърто място е Торник — Златибор с оценка 71,5. Средната седмична цена за настаняване в един от 45-те близки хотела е около 950 евро. Разликата във височината е 380 метра, а пистите са оценени като „лесни“ (23 процента) и „средно трудни“ (60 процента).
Колашин 1450 и 1600 — Черна гора
Пето място заемат Колашин 1450 и Колашин 1600, с общо 70,1 точки. Курортът разполага със седем лифта, средна цена на хотел от 650 евро и дневна ски карта от 25 евро.
Банско — България
Банско е на шесто място, с 69,8 точки. С 59 процента лесни писти, той е идеален за начинаещи. Средна оценка от 4,2 звезди показва колко е популярен сред туристите.
Мали Игман — Босна и Херцеговина
На седмо място е Мали Игман, с 68,9 точки. Дневна карта за възрастни струва 21 евро, а 50 процента от пистите са оценени като „средна трудност“, което го прави отличен избор за по-опитни скиори.
Маврово — Заре Лазарески, Северна Македония
Девето място отиде при македонския курорт Маврово — Заре Лазарески, с 67,7 точки. Разликата във височината е 623 метра, а 42 процента от посетителите оценяват пистите като „средно трудни“.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Кой притежава най-скъпата картина в света?
Къде се предлагат най-много визи за пенсионери?
Какво причинява закъсненията на самолетите?