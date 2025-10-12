Това са най-добрите ски курорти на Балканите

Два от топ осем курорта са български

Проучването, проведено от застрахователна компания за зимни спортове, включва осем критерия за добър ски курорт: обща дневна цена на ски картата, средна оценка, брой лифтове, най-висока надморска височина, дължина на пистите, средна цена на хотела и брой хотели в радиус от 10 километра.

Средната оценка със звезди и цената на близките хотели имаха най-голяма тежест в оценката. Ски курортите бяха оценени до 80 точки, а средната оценка беше 52,9. И така кои са най-добрите ски курорти на Балканите?

Алеко — Витоша, България

Курортът Алеко беше обявен за най-добър за ски приключения. Той получи 74,2 точки от възможни 80 благодарение на лесната си достъпност, цели 197 хотела наблизо, разликата във височината между горната и долната част на пистата от 740 метра и достъпната цена на дневна карта от 26 евро, пише Kurir.rs.

Стража — Румъния

На второ място е курортът Стража в окръг Хунедоара, със 72 точки. Дневната карта за възрастни струва около 25 евро, а разликата във височината е 738 метра. Цели 69 процента от посетителите оценяват пистите като „средно трудни“.

Равна планина — Босна и Херцеговина

Третото място зае Равна планина със 71,8 точки. Тази дестинация е любима сред начинаещите, тъй като 86 процента от пистите попадат в категорията „лесни“. Дневната ски карта струва само 15 евро, което я прави достъпен избор.

Снимка: iStock

На четвърто място е Торник — Златибор с оценка 71,5. Средната седмична цена за настаняване в един от 45-те близки хотела е около 950 евро. Разликата във височината е 380 метра, а пистите са оценени като „лесни“ (23 процента) и „средно трудни“ (60 процента).

Колашин 1450 и 1600 — Черна гора

Пето място заемат Колашин 1450 и Колашин 1600, с общо 70,1 точки. Курортът разполага със седем лифта, средна цена на хотел от 650 евро и дневна ски карта от 25 евро.

Банско — България

Банско е на шесто място, с 69,8 точки. С 59 процента лесни писти, той е идеален за начинаещи. Средна оценка от 4,2 звезди показва колко е популярен сред туристите.

Мали Игман — Босна и Херцеговина

На седмо място е Мали Игман, с 68,9 точки. Дневна карта за възрастни струва 21 евро, а 50 процента от пистите са оценени като „средна трудност“, което го прави отличен избор за по-опитни скиори.

Маврово — Заре Лазарески, Северна Македония

Девето място отиде при македонския курорт Маврово — Заре Лазарески, с 67,7 точки. Разликата във височината е 623 метра, а 42 процента от посетителите оценяват пистите като „средно трудни“.

