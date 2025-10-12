Лекарите "предписват" тази европейска дестинация за подобряване здравето

Изживяванията там могат да подобрят както психическото, така и физическото здраве

Една от най-щастливите нации в Европейския съюз се превърна в първата държава, където, макар и с доза хумор, се предписва самата страна като "лекарство". В Швеция се смята, че изживяванията могат да подобрят както психическото, така и физическото здраве. Страната е лидер по качество на живот и редовно класирана и сега стартира кампания със старши професор Ивон Форсел за създаването на т.нар. „шведска рецепта“, пише Euronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Какво представлява кампанията „ Шведски рецепти“?

Кампанията, озаглавена „Шведски рецепти“, представя дейности, съобразени с индивидуалните цели, нужди и продължителност на престоя. Те включват презареждане сред спокойствието на шведските гори, което има успокояващ ефект върху ума и концентрацията. Набляга се и на по-добрия нощен сън и дишанет на чист прохладен въздух. Една от най-популярните местни традиции там е „фика“ – пауза за кафе и нещо сладко, която насърчава съзнателно забавяне и свързаност между хората.

Visit Sweden описва „фиката“ като време за малко хапване и напитка, но най-вече – възможност да се изключите от ежедневния шум, включително и от телефона. Смята се, че тази практика допринася за по-ниски нива на стрес и подобрен фокус. Сред другите "рецепти" са енергизиращи велоразходки, слушане на шведска музика, посещения на музеи и открити арт инсталации, разпръснати из страната.

Снимка: Getty Images/iStock

Въпреки че кампанията носи леко и забавно настроение, зад нея стоят и сериозни мнения на здравни експерти – сред тях сертифицирани лекари, изследователи и специалисти по рехабилитация като д-р Стейси Белър Страйър, д-р Сам Еверингтън, д-р Майкъл Джайтлер и д-р Маайке тен Тийе-де Бур. Те подкрепят посланието на кампанията, опирайки се на изследвания от институции като Американската психологическа асоциация, Международното списание за екологични изследвания и Европейската агенция по околна среда.

Например, сауните са свързвани с по-дълбок сън и релаксация, а изследване на Националните здравни институти показва, че редовното ползване на сауна намалява риска от Алцхаймер и деменция с до 65%. Практики като „фика“ и ограничаване на времето пред екрана допринасят за психичното здраве, концентрацията и емоционалната устойчивост, като социалните ритуали действат предпазно срещу емоционално напрежение. Или както казва Форсел: „Попитайте лекаря си дали не е време да ви изпише Швеция – и вижте какво можем да направим за здравето ви.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN