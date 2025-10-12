1 USD
1.69072 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$111,635.0
Последвайте ни
1 USD
1.69072 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$111,635.0
Свят Лекарите "предписват" тази европейска дестинация за подобряване здравето

Лекарите "предписват" тази европейска дестинация за подобряване здравето

bTV Бизнес екип

Изживяванията там могат да подобрят както психическото, така и физическото здраве

Една от най-щастливите нации в Европейския съюз се превърна в първата държава, където, макар и с доза хумор, се предписва самата страна като "лекарство".  В Швеция се смята, че изживяванията могат да подобрят както психическото, така и физическото здраве. Страната е лидер по качество на живот и редовно класирана и сега стартира кампания със старши професор Ивон Форсел за създаването на т.нар. шведска рецепта“, пише Euronews. 

Снимка: Getty Images/iStock

Какво представлява кампанията Шведски рецепти“? 

Кампанията, озаглавена Шведски рецепти“, представя дейности, съобразени с индивидуалните цели, нужди и продължителност на престоя. Те включват презареждане сред спокойствието на шведските гори, което има успокояващ ефект върху ума и концентрацията. Набляга се и на по-добрия нощен сън и дишанет на чист прохладен въздух. Една от най-популярните местни традиции там е фикапауза за кафе и нещо сладко, която насърчава съзнателно забавяне и свързаност между хората.

Visit Sweden описва фиката“ като време за малко хапване и напитка, но най-вече възможност да се изключите от ежедневния шум, включително и от телефона. Смята се, че тази практика допринася за по-ниски нива на стрес и подобрен фокус. Сред другите "рецепти" са енергизиращи велоразходки, слушане на шведска музика, посещения на музеи и открити арт инсталации, разпръснати из страната.

Снимка: Getty Images/iStock

Въпреки че кампанията носи леко и забавно настроение, зад нея стоят и сериозни мнения на здравни експерти сред тях сертифицирани лекари, изследователи и специалисти по рехабилитация като д-р Стейси Белър Страйър, д-р Сам Еверингтън, д-р Майкъл Джайтлер и д-р Маайке тен Тийе-де Бур. Те подкрепят посланието на кампанията, опирайки се на изследвания от институции като Американската психологическа асоциация, Международното списание за екологични изследвания и Европейската агенция по околна среда.

Кои са най-добрите страни за емигранти в Азия?

Например, сауните са свързвани с по-дълбок сън и релаксация, а изследване на Националните здравни институти показва, че редовното ползване на сауна намалява риска от Алцхаймер и деменция с до 65%. Практики като фика“ и ограничаване на времето пред екрана допринасят за психичното здраве, концентрацията и емоционалната устойчивост, като социалните ритуали действат предпазно срещу емоционално напрежение. Или както казва Форсел: Попитайте лекаря си дали не е време да ви изпише Швеция и вижте какво можем да направим за здравето ви.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата