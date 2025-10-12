Ето защо полетът ви е закъснял това лято

Какво причинява закъсненията на самолетите?

Нов доклад установява, че закъсненията на летните полети в Европа все още са над оптималните нива. Закъсненията на полетите засегнаха пътуванията в пиковия сезон това лято, след като стачки, недостиг на персонал и проблеми с ИТ системите нарушиха графиците на авиокомпаниите.

Доставчиците на аеронавигационно обслужване, авиокомпаниите и летищата твърдят, че работят за намаляване на закъсненията в целия континент.

Въпреки това, новите данни на Евроконтрол (Европейската организация за безопасност на въздушното корабоплаване), цитирани от Euronews, показват, че авиационната индустрия все още изостава значително от целите си за точност.

Закъсненията остават „високи и над целевите нива“

Снимка: iStock

Докладът обхваща периода от 1 юни до 15 септември. В сравнение с предходното лято, въздушният трафик се е увеличил с 3,3%, а това лято е поставен нов рекорд по натовареност. Най-натовареният ден е регистрирал 37 304 полета – най-високият брой досега.

Полетите по маршрута са намалели с 31%. Точността се е подобрила – 72% от полетите са били навреме, спрямо 65% миналото лято. Въпреки това, закъсненията все още остават над целевите нива. Идеалното ниво е 0,9 минути закъснение на полет, но през тази година средното закъснение е 1,88 минути.

Какво причинява закъсненията на самолетите?

Снимка: pixabay

Закъсненията имат множество причини, но основните са:

• проблеми с капацитета и персонала

• лоши метеорологични условия

• стачки на служители

• прекъсвания в ИТ системите

• политическа нестабилност в някои региони.

Въпреки това, докладът отбелязва, че закъсненията, причинени от времето, са намалели почти наполовина в сравнение с миналата година. Секторът вече гледа към лятото на 2026 г., като планира мерки за „поддържане на стабилността и предвидимостта на мрежата“.

„Тези закъснения продължават да се отразяват негативно на пътниците и авиокомпаниите и показват, че всички участници имат още много работа, за да се справят с претоварването на системата“, допълва Евроконтрол.

Какви са вашите права, ако полетът ви се забави?

Снимка: Getty Images / iStock

Съгласно европейското законодателство, ако полетът ви закъснее с три или повече часа, имате право на друг полет или пълно възстановяване на сумата, а в някои случаи – и обезщетение.

Размерът на компенсацията зависи от дължината на маршрута: 250 евро за къси полети, 600 евро за дълги полети. Това право важи и при пълна отмяна на полета.

Предстоящи промени: по-трудно обезщетение?

Снимка: iStock

Съветът на ЕС предлага нов план, според който, полетите на къси разстояния ще се считат за закъснели след 4 часа, а на дълги разстояния – след 6 часа. Предложението предизвика остра критика от потребителски организации и пътници, които го смятат за неблагоприятно за правата на клиентите.

