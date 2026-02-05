Новата гранична система на ЕС се забавя поради хаос в пътуванията

Замяната на паспортите с биометрични данни се сблъска със сериозни предизвикателства

Летният сезон в Европа вече е синоним на тълпи, опашки и безпокойство, но това лято може да донесе друг сериозен проблем на границите на Европа. Ето защо Европейската комисия реши да дръпне ръчната спирачка и да отложи пълното въвеждане на новата Система за влизане/излизане (EES) - цифровият механизъм, който би трябвало да замени традиционното печатане на паспорти и да въведе биометричен контрол за пътуващи от страни извън ЕС. Вместо през април, системата ще заработи напълно едва през септември 2026 г., за да се избегне хаосът, който вече започна да се задава на летищата и пристанищата.

EES беше официално стартирана през октомври 2025 г., но постепенното ѝ въвеждане веднага се сблъска със сериозни предизвикателства. На летищата и граничните пунктове, където системата вече работи, пътуващите от Обединеното кралство, САЩ и други страни извън ЕС трябва да регистрират своите пръстови отпечатъци и снимки на лицето си за първи път на специални павилиони. Процедурата, която изглежда проста на хартия, на практика създаде дълги опашки, объркване и значителни забавяния, особено в пиковите периоди, пише Pari.mk.

Първоначално само малка част от пътниците са били обхванати от новите проверки, но с увеличаването на процента на регистрациите проблемите стават по-очевидни. Доклади от летища в цяла Европа показват, че времето за обработка на границите на някои места се е увеличило с до 70 процента, а по време на пиковите периоди пътниците чакат с часове. В екстремни случаи закъсненията са довели до пропуснати полети и сериозни прекъсвания на въздушните и фериботните услуги.

Най-показателният пример за проблемите е летището в Лисабон, където властите бяха принудени временно да спрат системата за влизане/излизане, след като времето за чакане е достигнало до седем часа. Ходът сигнализира, че системата, макар и амбициозна и важна от гледна точка на сигурността, все още не е готова да бъде напълно оперативна на място.

Под натиск от летищните оператори, туристическата индустрия и туристическите асоциации, Европейската комисия реши да предостави на държавите членки по-голяма гъвкавост. Те ще имат възможност, дори след официалното завършване на внедряването през април 2026 г., да спрат частично действието на системата за влизане/излизане през летните месеци. На практика това означава, че традиционните паспортни печати могат да се използват отново на определени гранични пунктове, ако новата система създаде неуправляеми задръствания.

Брюксел заявява, че въвеждането на такава сложна цифрова система е изключително сложен процес и че сигурността трябва да върви ръка за ръка с практичността. Целта на Системата за влизане/излизане (EES) е да следи движението на посетителите в Шенгенското пространство и да предотвратява нарушения на правилото за 90-дневен престой в период от 180 дни, но все по-често се задава въпросът дали инфраструктурата и човешките ресурси са готови за задачата.

Туристическите и летищните организации предупреждават, че без допълнителен персонал, по-добре обучени гранични служители и напълно функциониращи киоски, рискът от сериозни смущения остава реален. За пътуващите, поне засега, добрата новина е, че преходът ще бъде по-плавен от очакваното. Лошата новина е, че пътуването през лятото все още ще изисква търпение, особено на най-натоварените гранични пунктове в Европа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN