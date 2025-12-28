Кои са авиокомпаниите с най-много закъснели полети за 2025 година?

На първо място е една от най-използваните компании в Европа

Приложението за проследяване на полети Flighty публикува класация на авиокомпаниите с най-много закъснения през 2025 г., след като анализира данни от над 22 милиона самолетни пътувания по целия свят. Докладът показва, че пътниците са прекарали общо еквивалента на 161 години в изчакване на закъснели самолети да стигнат до изходите на летищата.

Снимка: iStock

Според анализа Ryanair е авиокомпанията с най-голям дял на закъснели полети – 29 процента от всички нейни полети през годината са били забавени. Същият процент закъснения е отчетен и при EasyJet и Air France, които заемат съответно второ и трето място. Поради по-големия си мащаб и брой пътници обаче Ryanair е генерирала най-много часове закъснения в абсолютна стойност.

На четвърта позиция в класацията се нарежда американската ултранискотарифна авиокомпания Frontier Airlines с 28 процента закъснели полети. Следват Lufthansa и Qantas, които си поделят пето и шесто място с по 26 процента. Топ 10 се допълва от KLM, Air Canada, JetBlue и Southwest Airlines, всяка от които отчита 25 процента забавяния.

Докладът показва още, че Frontier е била най-закъсняващата авиокомпания в САЩ през 2025 г., докато в световен мащаб първенството се държи от Ryanair. Сред другите американски превозвачи с високи нива на закъснения са American Airlines с 24 процента и Alaska Airlines с 23 процента.

Flighty разглежда и разликата между планирания час на пристигане и момента, в който пътниците реално напускат самолета. Установено е, че 30 процента от всички полети са били удължени заради изчакване във въздуха, проблеми с екипажа или техниката, задръствания по рулиращите пътеки, опашки на пистите и неблагоприятни метеорологични условия. Това се равнява на около 1,4 милиона часа допълнително чакане.

От Flighty отбелязват, че този показател отразява всички онези допълнителни минути, прекарани в седене и чакане след кацане. Изследванията сочат, че закъсненията имат и сериозен финансов ефект – според Международната асоциация за въздушен транспорт и Евроконтрол само забавянията, свързани с въздушния контрол, са стрували на пътниците и авиокомпаниите в Европа около 6,8 милиарда долара в периода от края на 2024 г. до октомври 2025 г.

