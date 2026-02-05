Затварят обекти на известна пицария

Може ли да има евентуална продажба?

Pizza Hut затваря стотици заведения в САЩ, докато компанията майка продължава стратегическия преглед на затруднената марка, съобщава CNN.

Компанията, която затвори врати у нас през 2011 г.

Pizza Hut постоянно се бори в трудния пазар на пица , особено срещу главния си конкурент Domino's Pizza. Веригата се изтегли от българския пазап преди 14 години, като освен това през 2020 г. сложи край и на операциите си в Гърция. Сега се съобщава, че 250 „слабо представящи се“ Pizza Huts обекта ще затворят в САЩ през първата половина на тази година, което се равнява на приблизително 3% от присъствието ѝ в САЩ.

Ще продадат ли компанията?

През ноември компанията обяви, че е започнала „официален преглед на стратегическите опции“ за Pizza Hut, включително евентуална продажба. В сряда не беше публикувана допълнителна информация, освен че Yum! очаква прегледът да приключи тази година.

За Pizza Hut това е поредното мрачно тримесечие, с пореден спад в продажбите в едни и същи магазини в САЩ, спаднавши с 3%. Опитът на веригата да се фокусира върху стойността, а именно нова пица за 5 долара , не даде отзвук.

Междувременно Taco Bell продължи да се откроява. Продажбите в едни и същи магазини скочиха със 7% за тримесечието, тъй като постоянното пускане на нови артикули в менюто привлече различни хора, включително потребители с високи доходи, по-млади потребители и семейства.

KFC също продължава бавното си възстановяване в САЩ, като продажбите в едни и същи ресторанти се се повишили с 1%, пиша от CNN. Веригата за пилешко месо е накарала ръководителите на Taco Bell да се съсредоточат върху иновациите в менюто, тъй като се стреми да си върне позициите, които е загубила от Raising Cane's и Chick-fil-A.

Акциите на Yum! ( YUM ) са скочили с 6% от началото на годината.

