За 4 години България е изгубила 15% от работната сила в индустрията

Данни на КНСБ показват, че нивото на безработица в България остава исторически ниско

В периода между 2019-2023 г. в България са загубени около 104 557 работни места в производството, близо половината от тях са в преработващата промишленост. Това представлява близо 15% от работната сила в индустрията.

Тревожните данни бяха изнесени от Индустриалните федерации от КНСБ по повод на днешния Европейски ден за действие в индустрията, предаде БГНЕС.

От КНСБ подчертават, в България е регистриран един от най-високите темпове в Европа на загуба на работни места.

„Негативният тренд продължава и през последните две години, като през 2024 г. бяха загубени допълнително близо 13 хиляди работни места”, алармират от синдиката.

От там отбелязват също, че през последните две години са затворени или се закриват предприятия и фабрики в България, които имат пряко отражение върху индустриалната заетост.

„Имаме спад и отчетливо намаляване на индустрията. В същото време не можем да твърдим, че навсякъде имаме негативна тенденция. Оръжейната индустрия бележи ръст в производството и печалби, но добивът на въглища бележи катастрофален спад от 50% през последните години”, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Негативна тенденция има и при химическата индустрия, в тежка криза с над 30% е производството на метали. С положителна тенденция е производството на машини.

„Нивото на безработица в България остава исторически ниско. Но заетостта спада драматично ниско през последните 4-5 години и няма тенденции за обрат. Инвестиционният процес, макар и със забавени темпове върви. Има противоречиви тенденции, има инвестиции, но те не успяват да компенсират загубата на производства и пазари”, каза Димитров.

Той предупреди, че спадът в Германия се отразява и на нас и това ясно се вижда през последните три години.

Пламен Димитров категорично се обяви против изолацията и Европа на две скорости, защото това ще се отрази негативно на България и призова правителството да провежда активна индустриална политика, да обърнем модела и да не изнасяме само суровини.

„Привличането на инвестиции да не е суровинен модел, а към производството на добавена стойност. За целта трябва да имаме достъпна и евтина ел. енергия”, каза още президентът на КНСБ, добавяйки, че днешното решение с енергията не е устойчиво, особено в условията на удължен бюджет.

