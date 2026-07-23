Жегата удря по джоба: В Италия предупредиха за нов „климатичен данък“

Горещините могат да струват на италианската икономика между 6 и 12 милиарда евро

В Италия установиха, че екстремните горещини все повече се превръщат в своеобразен климатичен данък. Проучване на икономическия офис на Италианската конфедерация на собствениците на търговски, туристически и сервизни предприятия (Confesercenti) показва, че жегите вече са „червен флаг“ и за икономиката, като оказват сериозно влияние върху бизнеса и начина на живот.

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Според данни, цитирани от БНР, между 30 и 60 дни на интензивни горещини годишно могат да струват на италианската икономика между 6 и 12 милиарда евро. Това се равнява на около 0,4% от брутния вътрешен продукт и се дължи на по-високи енергийни разходи, по-ниска производителност, принудителни инвестиции и загуба на приходи в най-засегнатите сектори.

Президентът на Confesercenti Нико Гронки заяви, че екстремните горещини вече са се превърнали в „климатичен данък“ и в траен икономически фактор. По думите му те влияят върху инвестициите, производителността, разходите и потребителските навици, включително в туристическия сектор.

Гронки подчертава, че са необходими структурни мерки и призовава за смели и незабавни инвестиции, насочени не само към повишаване на устойчивостта на градовете, но и към по-широка адаптация към климатичните промени.

Според него, ако не бъдат предприети навременни действия, изменението на климата ще продължи да задълбочава икономическите проблеми, като ще отслабва конкурентоспособността на страната и ще оказва все по-силен натиск върху обществото и бизнеса.