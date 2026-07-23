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Технологии Как Apple превръща Siri в инструмент за всичко

Как Apple превръща Siri в инструмент за всичко

Технологии

bTV Бизнес екип

Siri AI използва Apple Intelligence, включително новите Foundation Models на Apple,

Apple превърна Siri в много повече от виртуален асистент. С пускането на бета версията на iOS 27 компанията отваря и най-голямата си обновена версия на Siri за по-широка аудитория, давайки възможност на потребителите да използват новия AI асистент преди официалното му пускане по-късно тази есен.

Актуализацията на Siri AI беше официално обявена на Световната конференция за разработчици на Apple през юни. Актуализацията певръща гласовия асистент в по-способен, задвижван от AI инструмент, който може да осъществява достъп до информация на устройството на потребителя, включително имейли, снимки и съобщения, пише Tech Crunch.

Новите инструменти

Снимка: iStock

Новият асистент е по-дълбоко интегриран в операционната система. Достъпът до него може да се осъществи чрез казване на „Hey Siri“ или чрез натискане на страничния бутон, както преди, както и чрез плъзгане надолу от динамичния остров (черната лента в горната част на екрана). Освен това е интегриран във вградената търсачка на iPhone, Spotlight, което го прави по-мощен от преди, защото може да търси отговори на почти всеки въпрос.

За първи път Siri получи и самостоятелно приложение, което може да предпочетат хора, които вече са свикнали с чатботове като ChatGPT или Gemini. Тъй като обаче Siri е толкова дълбоко интегрирана в целия iPhone, достъпът до нея чрез приложение изглежда донякъде ненужен.

Новата версия на Siri ще бъде

В допълнение към iOS 27 на iPhone, обновената Siri е достъпна за всички други продукти на Apple, включително iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay, AirPods, Apple TV и Vision Pro.

Siri AI използва Apple Intelligence, включително новите Foundation Models на Apple, които работят на устройството и използват техния Private Cloud Compute. Apple е изградила своите Foundation Models в сътрудничество с Google и техния модел Gemini, но тези модели не са просто някаква ребрендирана версия на Gemini.

Вместо това, моделите на Apple са създадени специално за Apple Silicon, използвайки собствени данни и дестилирайки Gemini на Google - процес, който използва Gemini за създаване на по-малки, високоефективни модели, вградени в iOS и друг софтуер на Apple. Междувременно, Private Cloud Compute гарантира, че личните данни на потребителите не се съхраняват или не са достъпни за Apple.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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