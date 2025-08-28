Нискотарифна авиокомпания увеличава бонуса на служителите, ако ви хванат с прекалено голям багаж

Какъв е разрешеният размер на ръчния багаж?

Бонусът за служителите на Ryanair, които засекат пътници с ръчен багаж над допустимия размер, се увеличава от 1,50 на 2,50 евро на чанта, съобщи шефът на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри.

Той обясни пред BBC, че промяната ще влезе в сила през ноември и подчерта, че компанията „не се опитва да хване хората неподготвени“. Целта на бонуса е да възпре пътниците, които носят твърде големи чанти.

„Ако някой се опита да се качи с ръчен багаж над лимита, ще го хванем, а нашите служители, които засекат тези чанти, ще бъдат възнаградени“, допълни О'Лиъри.

Пътниците на Ryanair имат право на безплатна ръчна чанта, но могат да бъдат таксувани до около 90 евро, ако се опитат да качат на борда по-голям багаж от разрешения, в зависимост от маршрута и датата на пътуването.

В момента авиокомпанията позволява малка ръчна чанта с размер до 40 см x 20 см x 25 см и тегло до 10 кг за всеки билет. От септември размерът ще се увеличи на 40 см x 30 см x 20 см след промяна в правилата на ЕС.

„Ние сме авиокомпанията с най-ниски цени в Европа. Това са нашите правила. Спазвайте ги, както го правят 99,9% от нашите 200 милиона пътници и няма да имате никакви проблеми“, каза О’Лиъри. Той добави, че спазването на правилата за багажа ще позволи по-бързо качване на борда и ще намали закъсненията на полетите.

Освен увеличаването на бонуса за всяка чанта, Ryanair премахва и лимита от 80 евро за това колко могат да печелят служителите всеки месец, когато засекат пътници с твърде голям багаж.

