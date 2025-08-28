ЕС предупреждава: 1 от 5 европейци ще се пенсионират в бедност

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Регулаторът на пенсиите на работното място в ЕС предупреждава, че бедността при пенсионерите ще бъде норма за голяма част от европейското население, освен ако настоящите пенсионни политики не претърпят дълбока реформа, съобщава Politico.
„Един на всеки пет европейци вече е изложен на риск да живее в бедност в напреднала възраст“, каза Петра Хиелкема, ръководител на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване със седалище във Франкфурт.
„Това еабсурдно висок процент, честно казано. А ако след това погледнете жените, те имат 30% по-голям риск от това“,
И положението се влошава: населението на Европа застарява бързо и в рамките на 40 години ще има само 1,5 работещи на всеки пенсионер. Това е половината от сегашното съотношение.
От години стандартниият европейски модел е бил да се разчита на държавна пенсионна система, която да се грижи за гражданите в напреднала възраст.
Но с по-дългия живот на хората и спадането на раждаемостта, разходите за финансиране на тези системи се увеличават рязко. Добавете към това и другите разходи за застаряващото население, като например здравеопазване и грижи за възрастни хора, и сметката за данъкоплатците става непоносима.
Един от отговорите е създаването на допълнителни частни или служебни пенсионни системи, за да се гарантира, че хората разполагат с личен фонд от пенсионни спестявания, от които могат да се възползват след пенсиониране.
Скандинавските страни са най-добре подготвени да се справят с настъпващата криза, защото разполагат с набор от различни източници за пенсионерите: разходопокривна пенсионна система, професионални пенсионни фондове – което означава, че когато работите, вие също спестявате за пенсия – и допълнителни инвестиции в пенсионни продукти.
Но много страни, особено в Източна и Южна Европа, разчитат главно на държавни пенсии и имат по-малки пенсионни чекове в сравнение със заплатите.
През следващите няколко месеца Европейската комисия ще публикува препоръки относно спестовните сметки и пенсиите, за да се справи с демографските и финансовите предизвикателства пред ЕС.
До края на годината тя ще предложи на правителствата да създадат цифрови сметки за спестяванията и инвестициите, достъпни за всеки гражданин, системи за проследяване на пенсиите, табла за комуникация на пенсионните обезщетения и данъчни стимули, за да направят пенсионните спестявания по-привлекателни.
