Eксперти дават три съвета за планиране на бюджетна почивка в последния момент

Много често се случва да получим няколко почивни дни от работното място в последния момент и да ги прекараме на дивана. Експерти разкриват пред BBC, че добре подготвените и гъвкави пътешественици могат да се насладят на пълноценна и бюджетна ваканция, планирана дни преди заминаването. Ето кои са трите ключови стратегии, с които да извлечете максимума от всяко спонтанно бягство – дори в последната минута.
Планирането на пътуване в последния момент обикновено започва със стреса от скъпите самолетни билети. Но според специалисти от индустрията, именно тук гъвкавостта се превръща в най-големия ви съюзник. Рейчъл Мъмфорд от KAYAK обяснява, че цените на полетите почти винаги нарастват с наближаването на датата на отпътуване, но ако можете да променяте дните, часовете и дори дестинацията, шансовете за добра сделка нарастват значително. Джеси Нойгартен от Dollar Flight Club допълва, че търсачки като Google Travel и KAYAK предлагат възможност за търсене на полети „до всяка точка“, което отваря вратите към нови и по-достъпни дестинации, като например Картахена вместо скъпия Капри. Пътуване в дни с по-малък трафик, като сряда или четвъртък, също може да спести значителни суми.
Когато самолетите не са опция, пътуването по земя се оказва отличен план Б. Според Мат Скулфийлд, автобусите са една от най-достъпните и подценявани алтернативи за последната минута. Особено по популярни маршрути с висока честота има голяма вероятност за намиране на свободни и евтини места, дори ден преди тръгване. А когато се добави времето за летищни проверки и чакане, директният автобус често се оказва не само по-евтин, но и по-бърз и по-малко стресиращ. Модерните автобуси предлагат комфорт, който понякога надвишава този в икономична класа – с повече място, Wi-Fi, електрически контакти и безплатно съхранение на багаж.
За разлика от авиокомпаниите, хотелите често стават по-гъвкави, колкото по-близо е датата на престой. Джеси Нойгартен посочва, че много хотели предпочитат да пуснат стаите с отстъпка, вместо те да останат празни. Различни приложения помагат на спонтанните пътешественици да уловят най-добрите оферти в последния момент и дори прогнозира кога цените ще паднат. Обаждането директно в хотела също може да осигури допълнителни намаления – рецепционистите често имат достъп до специални оферти, които не се показват онлайн. А за още по-добра цена, помислете за престой в делнични дни, когато търсенето е по-слабо.
