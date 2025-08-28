Eксперти дават три съвета за планиране на бюджетна почивка в последния момент

Кога самолетните билети са най-евтини?

Много често се случва да получим няколко почивни дни от работното място в последния момент и да ги прекараме на дивана. Експерти разкриват пред BBC, че добре подготвените и гъвкави пътешественици могат да се насладят на пълноценна и бюджетна ваканция, планирана дни преди заминаването. Ето кои са трите ключови стратегии, с които да извлечете максимума от всяко спонтанно бягство – дори в последната минута.

Снимка: iStock

Гъвкавостта

Планирането на пътуване в последния момент обикновено започва със стреса от скъпите самолетни билети. Но според специалисти от индустрията, именно тук гъвкавостта се превръща в най-големия ви съюзник. Рейчъл Мъмфорд от KAYAK обяснява, че цените на полетите почти винаги нарастват с наближаването на датата на отпътуване, но ако можете да променяте дните, часовете и дори дестинацията, шансовете за добра сделка нарастват значително. Джеси Нойгартен от Dollar Flight Club допълва, че търсачки като Google Travel и KAYAK предлагат възможност за търсене на полети „до всяка точка“, което отваря вратите към нови и по-достъпни дестинации, като например Картахена вместо скъпия Капри. Пътуване в дни с по-малък трафик, като сряда или четвъртък, също може да спести значителни суми.

Близо и бюджетно

Когато самолетите не са опция, пътуването по земя се оказва отличен план Б. Според Мат Скулфийлд, автобусите са една от най-достъпните и подценявани алтернативи за последната минута. Особено по популярни маршрути с висока честота има голяма вероятност за намиране на свободни и евтини места, дори ден преди тръгване. А когато се добави времето за летищни проверки и чакане, директният автобус често се оказва не само по-евтин, но и по-бърз и по-малко стресиращ. Модерните автобуси предлагат комфорт, който понякога надвишава този в икономична класа – с повече място, Wi-Fi, електрически контакти и безплатно съхранение на багаж.

Настаняване

За разлика от авиокомпаниите, хотелите често стават по-гъвкави, колкото по-близо е датата на престой. Джеси Нойгартен посочва, че много хотели предпочитат да пуснат стаите с отстъпка, вместо те да останат празни. Различни приложения помагат на спонтанните пътешественици да уловят най-добрите оферти в последния момент и дори прогнозира кога цените ще паднат. Обаждането директно в хотела също може да осигури допълнителни намаления – рецепционистите често имат достъп до специални оферти, които не се показват онлайн. А за още по-добра цена, помислете за престой в делнични дни, когато търсенето е по-слабо.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN