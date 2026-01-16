Nike примами и Мбапе на "Ла Масия" (СНИМКИ+ВИДЕО)

11-годишното дете-чудо на Барселона Дестини Косисо става част от бъдещето на спортния бранд

“Nike” продължава да разширява списъка си от спортисти. Освен доказали се вече атлети, от спортната марка залагат и на все повече млади таланти, чиито имена тепърва ще впечатляват феновете. Това се случва и с Дестини Косисо.

11-годишното дете-чудо на Барселона ще си партнира в бъдеще със спортния гигант. По този начин от ръководството на Nike oще веднъж доказват, че не залагат на следващата година, а гледат доста по-далече в бъдеще.

Как се стига се стига до договора?

“Gol International Ltd”, агенцията на известния агент Пини Захави, който управлява кариери като този на треньора на Барселона Ханзи Флик и нападателя Роберт Левандовски, обяви, че Косисо е предприел „ново пътешествие“. Захави разкрива, че Дестини е подписал договора си с “Nike” едва на 11 години, въпреки че официално не представлява играча. Той служи като неофициален съветник на семейството.

„Историята е много проста... Той е много ценен в младежката академия на Барса. Миналият сезон, ако не се лъжа, той отбеляза 145 гола в 52 мача“, споделя Пини Захави.

„Договорът с Nike... трябва да разберете какво правят тези компании, когато търсят играч, за когото вярват, че ще стане елитен. Те се опитват да осъществят контакт, за да си осигурят бъдещ договор. Никой не знае дали ще успеят”, допълва той.

Случаят веднага породи доста въпроси относно законността, заради възрастта на самия футболист. Самият Захави изяснява това, подчертавайки, че “всичко е напълно законно”.

Кой е той?

Дестини Косисо е роден в Лагос и играе като нападател. Той е най-малкият син на нигерийски футболист Еджике Пашал. По-големите му братя, 17-годишният Дейвид Обина и 16-годишният Дивайн Икена, също са били част от школата на испанския гранд. Нигерийското му наследство е оформило стила и решителността му на терена, съчетавайки физическа сила с технически умения, усъвършенствани в Ла Масия.

“Слава Богу, имам трима сина в Барселона. И тримата се представят добре, но Дестини, според мен, е малко по-добър на това ниво “, казва Еджике Пашал за коментар, публикуван от всекидневника “The Sun”.

Кога изгрява звездата му?

Нигерийският талант демонстрира невероятния си голов нюх още на 9 години. Тогава Косисо превзема футболния свят с невероятните 87 гола в 22 двубоя. По този начин той бързо си спечелва прякора “Мбапе на Ла Масия“, заради светкавичната си скорост и изключителните си умения. Академията на Барса, известна с това, че е родила футболни легенди като Лионел Меси, Андрес Иниеста и Шави Ернандес, за пореден път демонстрира способността си да подхранва топ таланти. Изключителният голмайсторски рекорд на Дестини на толкова млада възраст подчертава естествените му инстинкти и напреднали футболни умения. С впечатляващия си старт се очаква Косисо да се превърне в един от най-обещаващите таланти в световния футбол.

Треньорите и скаутите хвалят Косисо като технически надарен и интелигентен нападател, който може с лекота да отключва защити и да се справя с бързи преходи. На испанска земя са категорични, че виждат в него потенциала на следващия Ламин Ямал или Ансу Фати, приемайки го за още един скъпоценен камък, който трябва да бъде развит, за да блести на “Камп Ноу”.

Партньорството му с “Nike” не само повишава неговия профил, но и е пример за нарастващото глобално признание на изгряващите таланти от различни среди.

Продължава да впечатлява...

Този сезон Косисо е отбелязал 20 гола за Б отбора в своята възрастова група в 17 мача. Когато е бил повикан в А отбора, той е допринесъл и с още три гола в две срещи. Като цяло, Дестини е навъртял общо 168 гола в последните си 72 двубоя. Тези цифри не са останали незабелязани!

Докато Дестини Косисо продължава да се развива в академията на Барселона, се очаква този съюз с глобална сила като “Nike” да подхрани пътя му към футболна слава, като същевременно вдъхнови млади спортисти по целия свят.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN