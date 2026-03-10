Европа с амбиция да бъде световен лидер в ядрената енергетика

ЕС планира да стане такъв до 30-те години на века

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европа вече ще бъде световен лидер в ядрената енергетика. ЕС планира да стане такъв до 30-те години на века, а отказът от АЕЦ фон дер Лайен нарече "голяма грешка".

Фон дер Лайен отбеляза, че през 1990 г. ЕС е разчитал на ядрената енергия за една трета от електричеството си, докато сега делът ѝ е близо до 15%. Това намаляване на дела на ядрената енергетика беше съзнателен избор. И като погледнем назад, можем да кажем, че за Европа беше стратегическа грешка да се откаже от надежден и достъпен източник на енергия с ниски емисии“, каза фон дер Лайен в реч на среща на върха за ядрената енергия в Париж. България е представлявана от служебния премиер Андрей Гюров, който беше посрещнат във френската столица от премиера Макрон, пише "Сега".

"Виждаме глобално възраждане на ядрената енергия. И Европа иска да бъде част от него", заяви фон дер Лайен, като обяви 200 млн. евро гаранция от ЕС за стимулиране на инвестиции в разработването на малки модулни реактори. Средствата ще дойдат от Системата за търговия с емисии на ЕС. "Искаме тази нова технология да бъде оперативна в началото на 30-те години", каза председателят на Европейската комисия.

