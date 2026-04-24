Nike освобождава 1400 служители

Съкращенията ще засегнат под 2 на сто от общата работна сила

Американският производител на спортни стоки „Найки“ (Nike) обяви, че ще съкрати около 1400 работни места в глобален мащаб като част от усилията си за оптимизация на дейността на фона на продължаващ спад в продажбите през последните години.

Съкращенията ще засегнат под 2 на сто от общата работна сила и ще бъдат концентрирани основно в технологичните звена в Северна Америка, Азия и Европа, съобщи главният оперативен директор Венкатеш Алагирисами в писмо до служителите.

Това е поредна вълна от съкращения в компанията, след като през януари „Найки“ обяви премахването на 755 позиции с цел ускоряване на автоматизацията.

Акциите на компанията реагираха с лек ръст от около 0,5 на сто в следборсовата търговия, въпреки че за последните три години са загубили над половината от стойността си на фона на засилената конкуренция от „Анта спортс“ (Anta Sports), „Он“ (On) и „Хока“ (Hoka).

Главният изпълнителен директор Елиът Хил, който пое поста през 2024 г., залага на връщане към основни категории като бягане и футбол, както и на ускорено въвеждане на нови продукти. Компанията обаче продължава да бъде под натиск заради намаления на цените с цел разпродаване на натрупани наличности и неравномерно представяне на новите модели.

Изключение прави моделът за бягане „Вомеро 18“ (Vomero 18), който е достигнал продажби от 100 млн. долара в рамките на три месеца след пускането си на пазара.

„Найки“ прогнозира спад на продажбите между 2 и 4 на сто през текущото тримесечие, като най-сериозно остава понижението в Китай – ключов пазар за компанията, където се очаква спад от около 20 на сто.

Според анализатора на „Морнингстар“ (Morningstar) Дейвид Суартц съкращенията показват, че „проблемите са по-дълбоки, отколкото се смяташе първоначално“, като компанията вероятно е увеличила прекомерно персонала си в технологичните звена през предходните години.

Планираните мерки включват и по-добра интеграция на веригите за доставки, както и концентриране на технологичните операции в два основни центъра – централата в Бийвъртън, щата Орегон, и технологичния център на компанията в Индия.

В подаден отчет до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) през март „Найки“ вече сигнализира за възможни корекции в числеността на персонала. Компанията не посочва какви икономии очаква да реализира от съкращенията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN