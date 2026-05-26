Неуспешното сливане на козметичните гиганти за 40 милиарда долара

Защо сделката се провали?

От месеци се спекулира, че два козметични барнда, американската Estée Lauder Companies и испанската Puig, ще се слеят, за да създадат компания на стойност от около 40 млрд. долара. Тази сделка би направила новосформираната компания най-мощната бизнес единиза в този сектор в света.Това обаче няма да се случи. Компаниите обявиха, че са спрели разговорите за сливане, пише Forbes.

В изявленията си и двете компании подчертаха, че оценяват разговорите, които са провели, но че ще продължат да развиват бизнеса си самостоятелно.

„Днес потвърждаваме отново увереността си в силата на нашите невероятни марки, талантливи екипи и силата ни като самостоятелна компания“, каза Стефан дьо Ла Фавери, главен изпълнителен директор на Estée Lauder, докато Хосе Мануел Албеса, главен изпълнителен директор на Puig, заяви, че това решение не променя стратегическия им план и че ще продължат да прилагат силно селективен и ориентиран към стойността подход към сливанията и придобиванията, за да допълнят допълнително портфолиото си.

Дълга семейна история на компаниите

И двете компании са семейни и имат дълга история. Estée Lauder основава компанията през 1946 г. със съпруга си Джоузеф Лаудер. Първоначално те предлагат само четири продукта на потенциални клиенти, чакащи за процедурите си в салоните.

Легендата разказва, че преди Estée Lauder да успее да сключи първия си голям договор с универсален магазин, нюйоркския Saks Fifth Avenue, който поръчал продукти на стойност около 10 000 днешни долара, един универсален магазин не повярвал в потенциала на продуктите ѝ и възмутената Естъ уж счупила бутилка с парфюма си на пода. Миризмата, която се разпространила из магазина, привлякла клиенти, които искали да знаят какъв е ароматът.

В крайна сметка поръчката трябвало да бъде направена. Днес Estée Lauder Companies (ELC) е световен лидер в престижната индустрия за красота. Тя произвежда, предлага на пазара и продава висококачествени продукти за грижа за кожата, грим, парфюми и продукти за коса. С повече от 20 марки в портфолиото си, тя оперира в 150 страни. Миналата година нетните продажби на компанията възлизат на 14,32 милиарда долара. Estée Lauder притежава и марките: Clinique, Bobbi Brown и Tom Ford Beauty.

Puig, основана в Барселона през 1914 г. от Антонио Пуиг Кастело, също се смята за глобален играч във висок клас индустрията за красота. Портфолиото на компанията включва парфюми, мода, грим и грижа за кожата.

През далечната 1922 г. Puig пускат на пазара червилото Milady, първото червило, произведено в Испания. През 1940 г. е пуснат на пазара техният емблематичен аромат Agua Lavanda PUIG, а пет години по-късно (през 1946 г.) компанията построява първата си фабрика и централа в Барселона.

Две години по-късно пускат на пазара парфюма l'Air du Temps от Nina Ricci, който е техният траен успех. Компанията е стабилна с три поколения семейство Puig и има офиси и дъщерни дружества в САЩ, Великобритания, Панама, Русия, Бразилия, Париж, Аржентина, Белгия, Близкия изток, както и фабрика за парфюми във Франция.

През 1987 г. Puig поема целия бизнес на Paco Rabanne, включително мода и аксесоари. През 1995 г. придобива модното подразделение на Carolina Herrera New York, а три години по-късно придобива парфюмерийния и моден бизнес на Nina Ricci, а след това Myrurgia, испанска парфюмерийна компания, собственик на марки като Adolfo Dominguez, Agatha Ruiz de la Prada и Mango. През 2008 г. Пуиг разпознава бизнес потенциала и сключва съвместно предприятие с Шакира за пускане на пазара на парфюм.

Нетна печалба

Преди пет години Пуиг придоби мажоритарен дял във френската модна къща Jean Paul Gaultier, като същевременно подписа дългосрочно лицензионно споразумение с Christian Louboutin под марката Christian Louboutin за развитие на козметичния бизнес.

Пуиг инвестира и в модната къща Dries Van Noten като мажоритарен акционер, а също така държи мажоритарен дял в Charlotte Tilbury, култова британска марка луксозна козметика и грижа за кожата. Освен че притежава три марки в топ 10 на световните парфюмни марки: Rabanne, Carolina Herrera и Jean Paul Gaultier, той е и мажоритарен собственик на марката Byredo, както и на Dr. Barbara Sturm.

Компанията стана публична преди две години и завърши фискалната 2025 година с ръст на приходите от 7,8% на сравнима база, достигайки 5,04 милиарда евро нетна печалба. Според финансовия отчет на компанията, рентабилността също се е подобрила, като коригираният марж на EBITDA нарасна до 20,7%, което е над очакванията на компанията.

Нетната печалба беше около 587 милиона евро. Нивото на задлъжнялост остана ниско, със съотношение нетен дълг към EBITDA от 0,7x (за 1 евро печалба те имат само 0,7 евро дълг).

Що се отнася до дейността на компанията, семейство Лаудер притежава 38% от акциите, но поради структурата с два класа, където някои акции струват повече при гласуване, те косвено или пряко имат повече от 80% от правото на глас. Що се отнася до испанската компания, по-голямата част от правата на глас все още се контролират от семейство Пуиг.

И именно невъзможността да се постигне съгласие кое семейство трябва да има основната дума в управлението на новата компания, според медийни публикации, е била една от най-големите причини, довели до провала на сливането на бизнеса. Според медиите, под въпрос е бил балансът на силите и разпределението на местата в борда на директорите.

Пазарът реагира различно на новината за сливането, а по-късно и на прекратяването на преговорите, отколкото на самите компании. Акциите на Puig паднаха с 15%, със същата сума, с която се бяха повишили по-рано, когато беше обявено, че се обмисля сливане с американската компания. От друга страна, новината за прекратяване на преговорите доведе до покачване на акциите на Estée Lauder с 11,5% в търговията след края на търговията.