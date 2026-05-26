Тази страна наложи санкции срещу руските криптоплатформи и банки

Пакетът включва още криптоборси, организации, управляващи платформи, ориентирани към руския пазар, както и лица, свързани с мрежата

Великобритания наложи санкции срещу свързани с Русия платформи за криптовалути, банки и финансови мрежи, за които твърди, че са използвани за заобикаляне на международните ограничения, предаде Ройтерс. Мерките включват замразяване на активи, както и забрана британски компании да обработват плащания или да поддържат кореспондентски банкови отношения със засегнатите структури, предава БТА.

Санкциите са насочени срещу т.нар. „сенчести финансови системи“, които подпомагат военната икономика на Русия. Сред тях е и подкрепяната от Кремъл мрежа A7, която според британските власти е използвана за пренасочване на средства, финансиране на доставки и злоупотреба с чуждестранни банкови системи с цел избягване на санкциите.

Пакетът включва още криптоборси, организации, управляващи платформи, ориентирани към руския пазар, както и лица, свързани с мрежата. Британските власти заявиха, че страната „проследява и прекъсва платежните канали, които подпомагат руската инвазия в Украйна“. Според официалното изявление санкциите обхващат и три грузински компании, които управляват борси, насочени към руския пазар.

Британският външен министър Ивет Купър подчерта, че Лондон ще продължи да действа „бързо и решително“ заедно със съюзниците си, за да разкрива, прекъсва и разбива подобни мрежи. По думите ѝ всички, които подпомагат руската агресия, трябва да понесат последствията.

В началото на май Великобритания обяви санкции срещу 35 руски физически и юридически лица, за които твърди, че набират мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в руската армия в Украйна или да работят в производството на дронове, припомня БТА. Няколко дни по-късно Лондон санкционира десетки руски официални представители, медийни служители и младежки организации, като заяви, че мярката е насочена срещу контролирани от Кремъл младежки програми, пропагандни мрежи и структури, свързани с депортацията и индоктринацията на украински деца.

Преди по-малко от седмица президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е влязъл в контакт с Великобритания по „чувствителния“ въпрос за санкциите срещу Русия и изрази надежда разговорите да продължат. Той не коментира директно решението на Лондон да продължи да допуска внос на дизел и керосин, произведени от руски петрол в трети страни, но подчерта, че санкциите, налагани от съюзниците на Киев, остават най-ефективният инструмент за натиск върху Русия.