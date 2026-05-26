Свят 100 000 работни места по-малко: Кризата при германските автомобилни доставчици се задълбочава

bTV Бизнес екип

Според проучване секторът е изправен и пред засилващ се конкурентен натиск от Китай

Натискът върху германските доставчици на автомобилни компоненти се засилва, като само през последните осем години в сектора са били загубени около 100 000 работни места, сочи проучване на „Берилс бай Аликс Партнърс“ (Berylls by Alix Partners), цитирано от Ройтерс и АПА.

„Тази тенденция е неудържима през следващите години“, заяви Ян Даненберг от консултантската компания „Аликс Партнърс“ (Alix Partners).

По думите му Германия закрива производствени мощности, които се прехвърлят в други държави.

„Вече говорим за намаление на добавената стойност в нашата индустрия с 20 до 25 процента“, каза Даненберг. „Следващите три до пет години ще бъдат тежки за германската индустрия на доставчиците“, добави той, цитиран от БТА.

Според проучването секторът е изправен и пред засилващ се конкурентен натиск от Китай.

„Докато Китай разшири производството си с двуцифрен ръст и вече формира около 30 процента от глобалното автомобилно производство, обемите в Европа, САЩ и Южна Корея остават без промяна или намаляват“, посочи Даненберг.

Общо 100-те най-големи доставчици в света са отчели спад на приходите с 2,2 процента през 2025 г., а маржът на печалбата се е свил от 5,8 на 5,2 процента. Най-силно засегнати са компаниите с висока зависимост от електромобилността.

Начело на класацията сред най-големите доставчици остава „Бош“ (Bosch), следван от японската „Денсо“ (Denso). За първи път от началото на проучването преди 15 години китайска компания достига до третото място – производителят на батерии Си Ей Ти Ел (CATL).

Китай вече е третата държава в класацията по брой компании, а по дял от общите приходи почти се изравнява със САЩ, се посочва в анализа.

„Динамиката на сектора все повече се определя от китайските компании“, заяви експертът от „Аликс Партнърс“ Александер Тимер.

Според него китайските компании са постигнали по-висок растеж от международните си конкуренти през последните години, като едновременно с това са изградили позиции в области като автономното шофиране и софтуерно базираната мобилност.

Допълнително предимство за китайските производители остават по-ниските производствени разходи, които им позволяват да поддържат по-конкурентни цени, отбелязва проучването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

