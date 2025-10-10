Малки удоволствия, вместо големи покупки: Какво означава "индексът на червилото" в бизнеса?

Кои са малките удоволствия, които носят усещане за лична стойност?

Ягодова матча, лимитирана серия гримове или най-новите обувки - това са едни от най-предпочитаните покупки сред младото поколение днес. В продължение на години икономисти и търговски анализатори обсъждат т.нар. „индекс на червилото“ — концепцията, че потребителите избягват големи разходи, избирайки вместо това по-достъпни форми на лукс, като например червила. Терминът се появява преди десетилетия заради лимитиран марка червила, като често се свързва с Леонард Лодър, част от семейството, стоящо зад козметичния гигант Estée Lauder.

Снимка: Canva

Според скорошен анализ на PwC, базиран на почти милион потребителски трансакции с дебитни и кредитни карти, Поколението Z има собствен прочит на този феномен. Младите предпочитат да се поглезят с артикули като матча, лимитирани маратонки и козметика със свойства за грижа за кожата, вместо да инвестират в дългосрочен продукт.

В доклада се подчертава, че подобни „микро луксове“ се възприемат като културно значими, без непременно да натоварват бюджета. За Поколението Z важна е концепцията за „достъпно благосъстояние“ – продукти, които не само предизвикват удоволствие, но също така носят усещане за лична стойност и развитие, споделя Али Фърман от PwC пред Business Insider.

Снимка: iStock

Като пример се дава матча – напитка, която в последните години доби популярност извън Япония, особено благодарение на TikTok. Освен че се възприема като модерна, напитката се свързва и с ползи за здравето, включително антиоксиданти и ефект срещу стрес. Според Фърман, от просто присъствие на рафта за чай, матча се е превърнала в ритуал, свързан със спокойствие и енергия – нещо, което силно резонира с ценностите на младите потребители.

Празничните планове за харчене тази година разкриват икономическото напрежение, под което се намира Поколението Z. Проучването на PwC показва, че тази група планира да намали празничните си разходи с 23%, докато милениълите ще свият бюджета си с едва 1%, а по-възрастните поколения дори предвиждат лек ръст в разходите.

Според анализа, това затегнато харчене не е просто временна реакция, а свидетелства за по-дълбока промяна в начина, по който младото поколение възприема стойността и избира как и къде да харчи. Мнозина от тях чакат промоции, избират по-достъпни алтернативи или продукти с частна марка, за да оптимизират бюджета си. Докато се справят със студентски дългове, първи работни позиции и скъпи житейски етапи като създаване на семейство, техният фокус върху малките, но значими покупки изглежда е трайна тенденция, а не временна мода.

