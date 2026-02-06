Estee Lauder: От имигрантско момиче до империя за красота

Как козметичната компания се издига до световно ниво?

Есте Лаудер е американска бизнесдама и съосновател на козметичната компания The Estée Lauder Companies. Родена е на 1 юли 1908 г. в Ню Йорк и остава единствената жена в историята, включена в класацията на списание Time от 1998 г. за 20-те най-влиятелни бизнес гении на XX век.

Откъде започва всичко?

Като дете и тийнейджър Есте помага в семейния магазин за железария, където придобива първите си познания за търговията и предприемачеството. Макар да мечтае да стане актриса, животът ѝ поема в друга посока, когато започва да помага на чичо, д-р Джон Шотц – химик и собственик на козметична компания. Именно от него тя научава основите на грижата за кожата и създаването на козметични продукти.

След завършване на гимназията Лаудер се посвещава на бизнеса с козметика и започва да продава кремове и лосиони, създадени по формулите на чичо ѝ. Благодарение на личния си подход и демонстрациите на продуктите, тя постепенно успява да ги наложи в салони за красота и курорти. Успехът ѝ води до създаването на собствена компания през 1946 г., която поставя основите на бъдещата козметична империя.

Козметика на световно ниво

През 1953 г. Есте Лаудер постига огромен пробив с лансирането на аромата Youth-Dew, който променя начина, по който жените използват парфюми. Продуктът се превръща в световен успех и допринася значително за разрастването на марката. С времето Лаудер получава множество награди и отличия, включително Президентския медал за свобода.

Есте Лаудер умира на 24 април 2004 г. на 95-годишна възраст, оставяйки след себе си глобална компания и трайно влияние върху козметичната индустрия.

Компанията днес

През последните години компанията е една от най-известните в световен мащаб, но политическото и икономическо напрежение между страните влият на печалбата. Estée Lauder обяви в четвъртък, че очаква митата да окажат негативно влияние от около 100 милиона долара върху годишната ѝ рентабилност, което доведе до рязък спад на акциите на компанията с приблизително 20%. Информацията беше оповестена в доклада за финансовите резултати за второто фискално тримесечие, където компанията подчерта продължаващите предизвикателства, свързани с тарифната среда, пишат CNBC.

В момента Estée Lauder изпълнява мащабен план за преструктуриране, наречен „Преосмислена красота“, чиято стойност се оценява между 1,2 и 1,6 милиарда долара и който има за цел да възстанови растежа на компанията. Като част от този процес се очаква нетно съкращение на персонала между 5800 и 7000 служители. Компанията посочи, че вече е предприела редица мерки за ограничаване на ефекта от митата.

Въпреки това, Estée Lauder очаква негативният ефект от тарифите да се прояви най-силно през втората половина на годината, като отчита действащите ставки в страни като Швейцария, Канада, Китай, Мексико, Европейския съюз и Япония. Компанията продължава активно да наблюдава ситуацията и да разработва допълнителни стратегии за намаляване на разходите.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN