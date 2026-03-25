Estée Lauder и Puig обсъждат сливане на компаниите на стойност 35 млрд. евро

През 2025 г. Estée Lauder обяви плана за съкращаване на до 7000 работни места, заради спад в продажбите

Estée Lauder потвърди, че води преговори за сливане с испанската компания Puig, с цел да укрепи позициите си в парфюмерийния бизнес и да обърне продължителния спад в продажбите. Потенциалната сделка би обединила големи марки като MAC, Clinique, Charlotte Tilbury и Jean Paul Gaultier под един покрив, предава Еuronews.

Американската мултинационална компания уточни, че все още не е постигнато споразумение с Puig, компания с дългогодишна история в производството на парфюми. Estée Lauder отчита спад на приходите през последните три години и търси начини да възстанови растежа. През 2025 г. компанията обяви плана за съкращаване на до 7000 работни места до фискалната 2026 година, което надхвърля 11% от служителите ѝ. Главният изпълнителен директор Стефан дьо Ла Фавери подчерта, че трансформацията на оперативния модел цели да направи компанията „по-ефективна, по-бърза и по-гъвкава“.

Според анализатори като Дан Коутсърт от AJ Bell, придобиването на Puig е интересно предложение, но обединяването на две компании не гарантира автоматично успех. Puig ръководи марки за грим, грижа за кожата и парфюми като Nina Ricci, Jean Paul Gaultier и Dr Barbara Sturm и стана публична на Мадридската фондова борса в началото на 2024 г.

Сливането между Estée Lauder и Puig би създало компания с оценка над 40 милиарда долара (около 34,5 милиарда евро) и би укрепило позицията на нюйоркската компания в парфюмерията, която е основна част от портфолиото на Puig. Въпреки това конкуренцията в сектора се засилва, включително от независими марки и от L'Oréal. Новината оказа влияние върху фондовите пазари – акциите на Estée Lauder паднаха с над 7,5% на Нюйоркската фондова борса, докато цената на акциите на Puig се покачи с близо 13% на борсата в Мадрид.

