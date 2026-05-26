Свят Шри Ланка отменя визовите такси за туристи от над 40 държави

bTV Бизнес екип

От 25 май част от туристите вече няма да плащат нито стотинка за престой до 30 дни в Шри Ланка. Страната предлага разнообразие от възможности за пътешествениците – от национални паркове с диви животни и обекти на световното културно наследство на ЮНЕСКО до красиви плажове и живописни туристически маршрути, независимо дали предпочитате спокойно пътуване или по-натоварена програма, предава Еuronews. 

Следващото пътуване до т.нар. перла на Индийския океан ще бъде и по-достъпно, след като Шри Ланка премахна визовите такси за туристи от 40 държави. В Европа безплатни визи ще могат да получават гражданите на Австрия, Беларус, Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Русия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство. Визите ще бъдат валидни за период от 30 дни. За българските гражданите визите все още за задължителни.  

В списъка попадат още туристи от Китай, Индонезия, Тайланд и САЩ, наред с други държави. Визовите такси вече бяха премахнати и за граждани на страни като Малдивите, Сейшелите и Сингапур. Важно е да се отбележи, че макар електронното разрешение за пътуване вече да е безплатно, кандидатстването за него онлайн преди пристигане остава задължително.

Пет сектора, в които ЕС е критично зависим от Китай

Новите правила влязоха в сила на 25 май, но хората, които са подали заявление преди тази дата, няма да могат да получат възстановяване на вече платените такси. За любителите на историята Шри Ланка предлага множество обекти на световното наследство на ЮНЕСКО, сред които Свещеният град Анурадхапура, древният град Сигирия и старият град Гале. Ако предпочитате природни гледки, може да се отправите по 300-километровата пътека Пекое, открита през 2023 г., която преминава през централните планини, чаени плантации и различни културни забележителности.

Страната предлага много възможности и за любителите на дивата природа. В Национален парк Удавалаве могат да се видят слонове, а в Национален парк Яла – леопарди. При добро планиране на пътуването туристите ще имат възможност и да наблюдават китове край бреговете на острова. 

