Netflix вече препоръчва филми и сериали според зодията

Стрийминг гигантът Netflix с над 300 милиона абонати по света изненада потребителите си с нова функция – филми и сериали, подбрани според зодията. Така всеки може да избере заглавие през своеобразна „астрологична призма“.

Всички 12 зодиакални знака са представени със специални селекции, отразяващи енергията и характерните черти за всяка от тях. За най-запалените почитатели на астрологията има и допълнителна категория – „Внимавайте, Меркурий е ретрограден“, в която влизат заглавия като Black Mirror и „Изгубеният свят: Джурасик парк“.

Сред най-интересните подбрани колекции се откроява „Девите вечно са заети“, включваща Oppenheimer, The Queen’s Gambit и Now You See Me. Паралелно с нея, колекцията „Везните – чест и любов“ предлага Peaky Blinders, Ozark и Mr & Mrs Smith.

Феновете на мистериите със сигурност ще харесат селекцията „Скорпионите обичат мистерията“, включваща Wednesday, You и House. А тези, които обичат приключения, ще открият в „Стрелците търсят приключения“ заглавия като The Witcher, Cast Away и Star Trek.

Пълният списък с категориите и част от подбраните заглавия:

Девите вечно са заети – Oppenheimer, The Queen's Gambit, Now You See Me

Везните – чест и любов – Peaky Blinders, Ozark, Mr & Mrs Smith

Скорпионите обичат мистерията – Wednesday, You, House

Стрелците търсят приключения – Star Trek, The Great Wall, The Witcher

Козирозите поемат контрола – Suits, Line Of Duty, Hostage

Водолеите са от друг свят – Stranger Things, Resident Alien, E.T.

Рибите следват мечтите си – Yesterday, 13 Going on 30, Good Witch

Овните обичат хаоса и състезанията – Love Is Blind UK, Squid Game, The Boyfriend

Телците са душата на компанията – Bridesmaids, Below Deck, Superbad

Близнаците разкриват тайни – Bridgerton, The Office, Motherland

Раците плачат – Dead Poet's Society, Heartstopper, Forrest Gump

Лъвовете – център на вниманието – Emily in Paris, The Crown, The Kissing Booth

Абонатите на Netflix могат да разгледат пълния списък с филми и сериали за своята зодия в специалната секция Your Zodiac Watchlist на netflix.com/yourzodiacwatchlist.

