Верига за ресторанти преосмисля AI система след поръчка на 18 000 чаши вода

От 2023 г. Taco Bell внедрява система за гласов изкуствен интелект в над 500 обекта в Съединените щати с надеждата да ускори обслужването и да намали грешките. Вместо това социалните мрежи се изпълниха с клипове, показващи комични ситуации – най-гледаният от тях демонстрира как клиент "срива" системата, като поръчва 18 000 чаши вода, съобщава BBC.

Какво се обърка?

Снимка: Getty Images

В един популярен клип в Instagram, гледан над 21,5 милиона пъти, клиентът поръчва „голямо Mountain Dew“, а гласовият асистент продължава да пита: „А каква напитка желаете към това?“. В друго видео потребител губи търпение, след като AI му предлага да добави още и още напитки. Подобни примери бързо обиколиха мрежата и засилиха недоволството към технологията.

Как реагира компанията?

„Понякога технологията ме разочарова, но понякога наистина ме изненадва“, признава главният директор "Дигитални технологии" на Taco Bell Дейн Матюс пред The Wall Street Journal.

По думите му веригата "научава много", но вече обмисля по-внимателно къде да използва изкуствен интелект – включително дали изобщо да го остави на първа линия в драйв-труто.

„Ще обучим екипите кога да ползват гласовия AI и кога е по-добре човек да се намеси“, допълва Матюс и подчертава, че при натоварени периоди човешкият оператор остава по-надеждният вариант.

Само Taco Bell ли се сблъсква с проблема?

Снимка: Getty Images

Миналата година McDonald’s изтегли собствената си AI система от драйв-труточките, след като тя добавяше стотици долари стойност към поръчки или слагаше бекон в сладолед по погрешка. Така Taco Bell не е единствената верига, която преосмисля автоматизираните касиери.

Въпреки негативните реакции Taco Bell заявява, че над два милиона поръчки вече са обработени успешно чрез гласовия AI. Компанията обаче признава, че публичните грешки вредят на репутацията и трябва да се намери баланс между иновациите и очакванията на клиентите.

Какво следва?

Веригата ще анализира данните от пилотните обекти и ще изработи указания кога машината да работи самостоятелно и кога човек да поема разговора. Дали Taco Bell ще задържи изкуствения интелект в драйв-труто или ще се върне към традиционното обслужване, остава отворен въпрос – но опитът показва, че и най-напредналите решения се нуждаят от човешка намеса.

