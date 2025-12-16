Добре дошли обратно в офиса! За съжаление няма къде да седнете

Завръщането в офиса е факт, но има ли достатъчно офиси?

По време на пандемията дистанционната работа стана нещо нормално. Много хора свикнаха да работят от вкъщи и да си вършат задачите без пътуване и офис шум. Сега обаче големи компании като Amazon, JPMorgan и Starbucks настояват служителите им да се върнат, пише The Business Insider.

Проблемът е, че някои от тези компании са свили офисите си през последните години. По-малко помещения, по-малко бюра, по-малко столове. Защото са смятали, че хората няма да се връщат масово.

А сега изведнъж всички трябва да са там. Всеки ден.

Хора има. Места – не толкова.

В края на 2024 г. AT&T официално съобщи на служителите си, че няма да има по едно работно място за всеки. Хората разказват, че са работили по коридори, в столови или просто са се мотали, докато чакат да се освободи бюро.

В Amazon връщането в офиса за някои екипи беше отложено, защото офисите не бяха подготвени. Нямаше достатъчно бюра. Нямаше дори достатъчно столове в заседателните зали.

В JPMorgan ситуацията придоби почти състезателен характер. Служители описват „Игрите на глада“, но с лаптопи. Служители започнали да идват по-рано, за да си „запазят“ място, да оставят лични вещи върху бюра или да се логват в системи дори когато са в отпуск. Някои казват, че половината сутрин минава в търсене на къде да седнат. Други се оплакват, че са далеч от екипа си или чакат на опашка дори за тоалетната.

На пръв поглед изглежда като лоша организация. И понякога е точно това. Решенията за връщане в офиса често се взимат от ръководството, без да се пита кой колко място реално има. Но има и друга причина.

Някои компании нарочно не осигуряват места за всички. Те очакват част от хората да си тръгнат, когато бъдат принудени да се върнат в офиса. Това е вид „меко съкращение“. Ако искат 10% по-малко служители, просто не правят място за всички.

Защо има „споделени бюра“?

Снимка: iStock

Много компании въведоха така наречените „горещи“ или хотелски бюра – няма твое място, сядаш където има свободно. Причината е проста: преди пандемията офисите рядко са били пълни. Хора са били в отпуск, болнични, срещи. Финансово това изглежда логично: защо да плащаш за празни бюра? Проблемът идва, когато искаш всички обратно, всеки ден, по цял ден, но с по-малко бюра от преди. Сега две или три души трябва да споделят едно място. И това няма да се промени скоро.

Да си в офиса не значи да си по-продуктивен

Според експерти много работодатели бъркат едно нещо смятат, че ако те виждат в офиса, значи работиш по-добре. Истината е, че продуктивността не зависи само от това къде си.

Често хората се връщат в офиса, само за да седят на видео разговори с колеги от други градове, без реална нужда да са там. Понякога няма достатъчно малки зали за срещи, няма работещ Wi-Fi, няма монитори, клавиатури или дори мишки. В такъв случай офисът не помага. Само пречи.

Тъжната салата в коридора

Снимка: iStock

Проблемът с пространството е решим. Въпросът е дали някой ще си направи труда да го реши. Служителите така или иначе не обичат дългите пътувания до офиса и тъжните салати, изядени на бюрото. Но има нещо още по-дразнещо от това.

Да пътуваш час и половина, за да ядеш същата тази тъжна салата… седнал на пода в коридора, до лаптопа си, защото просто няма къде другаде. И тогава вече въпросът не е къде работим. А защо изобщо работим.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN