Revolut пуска нова мобилна услуга

Revolut пуска мобилни планове без дългосрочни договори, като Полша става първият пазар в света, на който услугата стартира в този формат. Новите Revolut Mobile Plans предлагат пълноценни мобилни услуги и са част от разширяването на компанията извън традиционните финансови продукти. Офертата включва неограничени разговори и SMS в Полша и в рамките на Европейския съюз, мобилни пакети с 50 GB или 200 GB национален интернет, щедър обем данни за роуминг в ЕС и местен телефонен номер. Цените започват от 25 злоти на месец. За да използват мобилните планове, потребителите трябва да имат активен акаунт в Revolut, като регистрацията е безплатна и отнема само няколко минути.

Revolut вече има над 5 милиона клиенти в Полша, което превръща страната в логичен избор за старт на услугата. От юли 2025 г. Полша е сред трите пилотни пазара, заедно с Великобритания и Германия, на които компанията тества интереса към пълноценни мобилни планове. Данните за преносимостта на номера показват засилено търсене на алтернативи на традиционните мобилни оператори, като само през първата половина на 2025 г. близо 1 милион номера са били прехвърлени между оператори.

Клиентите могат да прехвърлят съществуващия си номер към Revolut Mobile или да активират нов номер, като целият процес се извършва онлайн и отнема само няколко минути. Всички услуги са интегрирани в приложението Revolut, което позволява проследяване на потреблението в реално време, контрол на разходите и управление на плана от едно място. Достъпът до 5G мрежата в Полша се осъществява чрез партньорство с 1GLOBAL, който действа като оторизиран виртуален мобилен оператор.

Новите мобилни планове надграждат успеха на Revolut eSIM, лансиран през 2024 г. От старта си услугата е използвана в над 100 държави по света и се превръща в най-популярния небанков продукт в екосистемата на компанията. Освен стандартните мобилни услуги, плановете предлагат възможност за добавяне на допълнителни телефонни номера, избор на персонализирани или VIP номера, достъп до основни приложения за съобщения при пътувания извън ЕС, както и включен абонамент за NordVPN за по-висока сигурност при роуминг.

От Revolut потвърждават, че след Полша мобилните планове ще бъдат въведени поетапно и в други държави, като услугата е част от по-широката лайфстайл и туристическа екосистема на компанията.

