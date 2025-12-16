BGN → EUR
Финанси Известна онлайн платежна система създава собствена банка

Известна онлайн платежна система създава собствена банка

Финанси

bTV Бизнес екип

Акциите поскъпнаха с 1,5% след съобщението

PayPal е подал заявление за одобрение за създаване на PayPal Bank, която ще може да предлага заеми на малки предприятия, съобщава CNBC.

„Създаването на PayPal Bank ще укрепи бизнеса ни и ще подобри ефективността ни, което ще ни позволи да подкрепяме по-добре растежа на малкия бизнес и икономическите възможности в САЩ“, заяви в изявление главният изпълнителен директор на PayPal Алекс Крис .

Федералната корпорация за гарантиране на влоговете в САЩ ще разгледа заявление, предлагащо създаването на PayPal Bank, заедно с Департамента по финансови институции на Юта, съобщи PayPal.

Създателят на куклата Labubu вече е по-богат от основателя на PayPal

Компанията, която притежава популярното приложение за разплащания Venmo, се надява да предлага и лихвоносни спестовни сметки на своите клиенти, се казва в изявлението. PayPal вече предоставя кредитни линии на потребителите и се опитва да разшири списъка си с банкови услуги, докато се конкурира с нарастващ брой финтех компании, които се стремят да поемат бизнеса от традиционните банки.

Акциите на PayPal поскъпнаха с 1,5% в разширената търговия след съобщението.

През октомври PayPal заяви, че тримесечните приходи са се увеличили със 7% на годишна база до 8,42 милиарда долара, повече от очакванията на анализаторите. Но през 2025 г. акциите са се сринали с около 29%, докато индексът S&P 500 е спечелил почти 16% за същия период.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

