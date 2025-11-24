Необичайна тенденция в икономиката тревожи Федералния резерв

Защо БВП на САЩ е силен, но не и растеж на работните места?

Нещо в американската икономика не се получава и това притеснява хората, които са натоварен с тежката задача да си справят с инфлацията и да запазят пазара на труда непокътнат.

Американските компании рязко забавиха наемането на персонал тази година , колебаейки се да инвестират, без да са запознати с пълния ефект от мащабната икономическа политика на президента Доналд Тръмп. Икономиката загуби работни места през юни и август, а средният темп на създаване на работни места за тримесечието, завършващо през септември, беше само около 62 000, според Министерството на труда, цитирано от CNN.

Въпреки това производителността на работниците, ключов двигател на икономическото производство, остава висока. А брутният вътрешен продукт, който обхваща всички стоки и услуги, произведени в икономиката, остана стабилен.

Тази дихотомия на разрастваща се икономика и отслабващ пазар на труда представлява загадка за политиците във Федералния резерв, усложнявайки усилията им да определят дали икономиката се нуждае от охлаждане или стимулиране.

Разрастващата се икономика, стимулирана от устойчиви потребители и огромни инвестиции в изкуствен интелект, би трябвало да стимулира наемането на персонал, особено сега, когато Федералният резерв започна да намалява лихвите по заеми. Но това не се случи и има опасения, че няма да се случи.

„Що се отнася до паричната политика, темата за следващата година ще бъде как да се справим с растежа без работни места“, каза пред CNN Райън Суийт, главен икономист за САЩ в Oxford Economics. „Как се опитвате да накарате бизнеса да наема повече хора?“

Защо БВП е силен, но не и растеж на работните места

Снимка: iStock

Последната поредица от рекордни върхове на фондовия пазар предполага, че много американски компании са оптимистично настроени относно стойността на изкуствения интелект. Тази увереност обаче досега не се е превърнала в разширяване на работната им сила.

Разходите на бизнеса за оборудване и софтуер за обработка на информация са представлявали 4,4% от БВП през второто тримесечие, според данни на Министерството на търговията, което е малко под пика, достигнат през 2000 г., когато предприятията увеличиха подобни инвестиции по време на бума на дот-ком компаниите. Солидните потребителски разходи тази година също са поддържали печалбите на компаниите на повърхността.

Затварянето на правителството вероятно е повлияло на БВП през текущото тримесечие, което се простира от октомври до декември, но се очаква американската икономика да възстанови по-голямата част от тези загуби в началото на следващата година.

Междувременно, пазарът на труда в САЩ е затруднен от значителните промени в политиката на Тръмп от началото на годината.

Не е ясно дали намаленията на лихвените проценти могат в крайна сметка да противодействат на разрушителните ефекти от големи промени в политиката, които разпалиха несигурността, за да увеличат наемането на работа, казват икономисти.

Според последните им икономически прогнози от септември, се очаква представителите на Федералния резерв да осъществят още няколко намаления на лихвите до 2026 г.

Това също така повишава риска Федералният резерв да допусне политическа грешка.

Снимка: iStock

В реч миналия месец, управителят на Федералния резерв Кристофър Уолър описа разминаването между БВП и растежа на работните места като „конфликт“, който трябва да се разреши от само себе си – за добро или за лошо.

И ако ръстът на работните места остане несъвместим с БВП, това поставя американската икономика в несигурно положение.

Постоянно силният икономически растеж също така намалява увереността на служителите на Федералния резерв, че трябва да понижават лихвените проценти, а в рамките на комитета по определяне на лихвените проценти на централната банка вече има доста колебания дали да се продължи с намаляването на лихвите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN