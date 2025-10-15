Шефът на Фед намекна за ново понижение на лихвите

Той предупреди за забавяне на пазара на труда

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл призна, че икономическата активност в САЩ е малко по-силна от очакваното, но предупреди за забавяне на пазара на труда и за нарастващи рискове за заетостта, намеквайки за възможно ново понижение на водещите американски лихви.

"Докато нивото на безработица остана ниско през август, ръстът на заетостта се забави рязко, вероятно отчасти поради спад в растежа на работната сила заради по-слаба имиграция и участие в работната сила. На този по-малко динамичен и донякъде по-мек пазар на труда, рисковете за заетостта изглежда са се увеличили", посочи той в своя реч снощи пред Националната асоциация за бизнес икономика във Филаделфия, съобщава БНР.

Пауъл отбеляза, че въпреки че най-новите данни за труда все още не са публикувани поради спирането на работата на правителството, "наличните доказателства сочат, че както съкращенията, така и наемането на персонал остават ниски". Според него подобни рискове са довели до това Федералният резерв да се насочи към "по-неутрална политическа позиция".

"Няма безрисков път за паричната и лихвена политика, докато се справяме с напрежението между нашите цели за трудовата заетост и инфлацията. Ще определим политиката си въз основа на развитието на икономическите перспективи и баланса на рисковете, вместо да следваме предварително определен път", каза още той.

Той предупреди, че забавяне на предприемането на действия рискува да засили въздействието на тарифите и потенциалните загуби на работни места, като скорошната липса на ключови данни добави несигурност към перспективи пред паричната и лихвена политика.

Пауъл подчерта трудността, пред която ще се изправи Федералният резерв при вземането на следващото решение по паричната политика на фона на липсата на данни, произтичаща от продължаващото спиране на работата на правителството.

Последните коментари на шеф на Фед сякаш затвърдиха очакванията на инвеститори и анализатори за по-нататъшно намаляване на лихвите още на следващото заседание на централната банка на САЩ на 28-29 октомври след поредица от по-слаби данни за инфлацията и пазара на труда.

